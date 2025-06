"Genossen": Romina Palm hat ihr Baby das erste Mal gebadet

Romina Palm (26), bekannt als Model und Social-Media-Star, hat ein ganz besonderes Ereignis mit ihrer Community geteilt: das erste Bad ihrer kleinen Tochter Hazel. In ihrer Instagram-Story berichtete die frisch gebackene Mutter über den emotionalen Moment und erklärte, dass sie auf den richtigen Zeitpunkt warten mussten, bis der Nabelschnurrest von alleine abgefallen war. Begleitet wurde sie dabei von ihrer Hebamme, die ihr zeigte, wie man das Baby richtig badet. "Die Kleine hat das so genossen", schwärmte Romina und erinnerte daran, dass Hazel bei einer Wassergeburt zur Welt kam. "Das Erste, was sie auf der Welt gesehen hat, war das Wasser."

Obwohl sie häufig Einblicke in ihr Leben auf der Social-Media-Plattform teilt, entschied sich Romina diesmal ganz bewusst gegen ein öffentliches Video. Sie erklärte in ihrer Story, dass ihr dieser Moment zu intim war, um ihn mit der breiten Masse zu teilen. "Ich wollte es für uns alleine haben", verriet die junge Mutter. Vor allem störte sie, dass solche Videos auch Usern angezeigt werden, die nicht Teil ihrer Community sind. Stattdessen genoss sie den Augenblick fernab von Social Media und betonte, wie gut es sich angefühlt habe, dies privat zu erleben.

Für Romina ist die Rolle als Mutter ein neues Kapitel in ihrem Leben. Ihre ehrlichen und emotionalen Beiträge kommen bei ihren Fans gut an, die ihre Offenheit und Natürlichkeit schätzen. Bereits seit ihrer Zeit als Model und Social-Media-Star hat sie nie gezögert, auch private Gedanken zu teilen, allerdings zieht sie für sich klare Grenzen, wenn es um die Privatsphäre ihrer Tochter geht. Es scheint, als genieße sie das Muttersein in vollen Zügen – und lässt ihre Follower dabei auf ihre eigene, authentische Weise teilhaben.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025