Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" erobert die Netflix-Charts

Bill (35) und Tom Kaulitz (35) haben es wieder geschafft: Die zweite Staffel ihrer Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" stürmte direkt nach der Veröffentlichung am 17. Juni 2025 an die Spitze der deutschen Netflix-Charts. Damit übertrumpften die berühmten Zwillinge sogar die Erfolgsserie "Ginny & Georgia", die sich zuvor über eine Woche auf Platz eins gehalten hatte. In acht neuen Episoden geben die beiden Musiker erneut intime Einblicke in ihr Leben in Los Angeles, wo sie bereits seit 2010 residieren, und ihre Arbeit mit Tokio Hotel. Besonders Bills Offenbarungen über seinen Liebeskummer wegen Marc Eggers (38) sorgen dabei für Gesprächsstoff.

Die zweite Staffel der Serie verspricht einiges: Neben der Verarbeitung persönlicher Höhen und Tiefen nehmen die Zwillinge ihre Fans mit hinter die Kulissen der internationalen Tokio Hotel-Tour und zeigen den Alltag als Musiker. Insgesamt umfasst die neue Staffel knapp sechs Stunden Material. Die Mischung aus Authentizität, Unterhaltung und emotionalen Momenten hat erneut das Potenzial, das Publikum zu fesseln und liefert den viele Jahre nach ihrem Durchbruch immer noch treuen Fans jede Menge Gesprächsstoff.

Bereits vor dem Start der neuen Folgen betonten Bill und Tom, dass die zweite Staffel ein ganz neues Level an Ehrlichkeit und Emotionen erreichen würde. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erklärte Bill: "Man muss das auch zeigen, man kann dann nicht nur die schönen Sachen zeigen." Tom scherzte an anderer Stelle über die Offenheit seines Bruders: "Also, von dir gibt es ein paar Szenen, da denke ich, das wäre gut gewesen für dich, die rauszuschneiden."

