Reise-Influencerin Elise Caffee stirbt bei tragischem Unfall

Elise Caffee, eine beliebte Reise-Influencerin aus den USA, ist nach einem tragischen Unfall in Mexiko ums Leben gekommen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dan Caffee und ihren drei Töchtern war sie Anfang März zur Hochzeit eines engen Freundes gereist. Doch auf dem Weg vom Flughafen kam es zu einem schrecklichen Auffahrunfall: Ein Lkw, der mit heißem Teer beladen war, kippte auf das Fahrzeug der Eheleute. Während der Fahrer des Wagens sofort starb, zog Dan seine schwer verletzte Frau aus dem Wrack. Elise erlag neun Tage später in einer Spezialklinik in Salt Lake City ihren schweren Verbrennungen, wie die Familie nun auf Instagram bekannt gibt.

Obwohl die Ärzte und ihre Familie zwischenzeitlich Hoffnung schöpften, da Elise nach dem Unglück in ihre Heimat geflogen werden konnte, kam jede Hilfe zu spät. In dem emotionalen Post auf der Social-Media-Plattform verabschieden sich ihre Angehörigen, voller Dankbarkeit, dass sie sich noch persönlich von ihr verabschieden konnten. "Wir sind untröstlich über die Nachricht von Elises Tod […] Sie hat so tapfer gekämpft", schreiben die trauernden Angehörigen. Zudem rufen sie dazu auf, auch dem beim Unfall verstorbenen Fahrer zu gedenken und seine Familie zu unterstützen. Elise hinterlässt ihren Ehemann und ihre drei Töchter, die nun ohne ihre geliebte Mutter weiterleben müssen.

Elise war nicht nur Ehefrau und Mutter, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit in der Reise-Community. Mit ihrem Instagram-Account "3kidstravel" motivierte sie andere Familien, mit Kindern die Welt zu bereisen und Abenteuer zu wagen. Sie teilte praktische Tipps und persönliche Einsichten darüber, wie man auch mit einem turbulenten Familienalltag das Reisen genießen kann. "Ich habe angefangen, das Reisen mit meinen Kindern wirklich zu genießen, als ich erkannte, dass ich sie in meine Welt mitnehmen kann", reflektierte sie noch vor Kurzem im Netz. Ihre ungebrochene Reiselust und offene Art hinterlassen eine Lücke in den Herzen ihrer Fans und Liebsten.

Instagram / 3kidstravel Elise und Dan Caffe und ihre drei Töchter

Instagram / 3kidstravel Elise Caffee, Reise-Influencerin

