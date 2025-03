Vor tödlichem Unfall: Das war Elise Caffees letzter Post

Die Reise-Influencerin Elise Caffee wurde unter dem Namen "3kidstravel" im Netz bekannt. Vor wenigen Tagen verstarb die dreifache Mutter jedoch auf tragische Weise. Kurz vor ihrem Tod teilte sie noch einen rührenden Instagram-Beitrag, mit dem sie eine Botschaft weitergeben wollte: "Hör auf niemanden, der sagt, du sollst mit dem Reisen warten, bis deine Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben. Verreisen mit kleinen Kindern hat seine Tücken, aber oft wird es noch schwieriger, wenn sie erst einmal Teenager sind." Ihre Worte untermalte Elise mit Bildern ihrer drei Töchter, die unter anderem als Kleinkinder in einer Londoner Telefonzelle posieren und im fortgeschrittenen Alter für ein Gruppenfoto in die Kamera strahlen.

In der Kommentarspalte des Social-Media-Posts häufen sich besonders nach Elises Ableben zahlreiche Kommentare von bewegten Fans. "Das berührt jetzt auf eine ganz andere Weise. Deine Kinder werden sich für immer an die Momente erinnern, die du mit ihnen erlebt hast und für die du nicht gewartet hast, bis sie älter sind", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer User meint zudem: "Du warst eine wundervolle Mama für deine Mädchen, und sie werden so froh darüber sein, dass du eure gemeinsame Zeit dokumentiert hast. Ruhe in Frieden, Elise."

Elise reiste mit ihrem Ehemann und ihren drei Mädchen um die Welt und teilte Einblicke davon im Netz. Am 16. März dieses Jahres erschütterte die Nachricht von ihrem tragischen Tod zahlreiche Fans. Vor allem die Umstände, die zu ihrem Ableben führten, sind schockierend: Die Influencerin war in Mexiko in einen Autounfall verwickelt, bei dem ein mit heißem Asphalt gefüllter Lkw auf ihr Fahrzeug kippte.

Instagram / 3kidstravel Die drei Töchter von Influencerin Elise Caffee

Instagram / 3kidstravel Influencerin Elise Caffee mit ihrem Mann und drei Töchtern

