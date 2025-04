Das war Sandra und Saschas schlimmster Moment im Sommerhaus

Sandra Czok und ihr Ehemann Sascha gehörten bis zur siebten Folge zu den Kandidaten der aktuellen Das Sommerhaus der Normalos-Staffel. Die Zeit bei dem TV-Format brachte positive sowie negative Momente mit sich – über welche das Paar exklusiv mit Promiflash spricht. Wie die Reality-TV-Teilnehmer preisgeben, ist es vor allem ihr Rauswurf, der böse Erinnerungen in ihnen weckt: Sie wurden kurz vor dem Finale von ihren eigentlichen Verbündeten Sophie und Hendrik eliminiert. "Dieser Moment hat richtig gesessen. Wenn du glaubst, dich auf jemanden verlassen zu können – das haben wir schon zu oft in unserem Business erlebt. Im echten Leben würden wir uns sofort von solchen Menschen distanzieren", erzählen die 34-Jährige und ihr Partner. Aber auch die "permanente Negativität im Haus" habe ihnen zu schaffen gemacht und ihre Stimmung heruntergezogen.

Das Ehepaar blickt trotzdem gerne auf ihr Sommerhaus-Abenteuer zurück. Insbesondere Sascha sorgte vor Ort für einen legendären Moment: Der 36-Jährige sollte seiner Frau in einem Spiel mithilfe von Pantomime Begriffe erklären, während sie sich in der Höhe befanden. Er las jedoch nicht das Wort, das auf dem Zettel stand, sondern sah nur das Fragezeichen auf der Rückseite – also versuchte er, dieses darzustellen. Die Situation brachte nicht nur die Zuschauer zum Lachen, sondern wurde auch zum Lieblingsmoment der beiden. "Wir haben tagelang so gelacht! Das geht doch in die Geschichte ein. Sascha hat die Sendung zuvor noch nie gesehen und kannte die Spiele nicht", erzählt Sandra im Gespräch mit Promiflash und ergänzt: "Eine Erinnerung fürs Leben! Ich frage mich noch heute, wie das passieren konnte."

Das Paar musste sich im Normalo-Sommerhaus noch vielen weiteren Dingen stellen, die es so nicht erwartet hat. Daher ist es kein Wunder, dass die Krass Schule-Bekanntheit und Sascha im Promiflash-Interview zugeben, dass die Sendung ihre Spuren hinterließ. "Es war kein Spaziergang. Es waren Herausforderungen dabei, die uns bis an unsere Grenzen gebracht haben", schildert Sandra und fügt hinzu: "Die Spiele? Der pure Wahnsinn! Wir sind beide Alphatiere – null eingespielt, null angepasst – das hat geknallt!"

RTL Kandidat Sascha im "Sommerhaus der Normalos"

RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

