Dieses Normalo-Paar verlässt das Sommerhaus kurz vorm Finale

Das Sommerhaus der Normalos neigt sich dem Ende zu. In Folge sieben entscheidet sich, welche Paare in das heiß ersehnte Finale einziehen und damit dem großen Gewinn von 25.000 Euro zum Greifen nah sind. Nachdem sich im Laufe der Sendung Hendrik und Sophie Welack und Vanessa Brahimi mit Richard durch ihre Siege in entscheidenden Spielen schützen können, stehen zum Schluss Michelle und Maki sowie Sascha und Sandra auf der Exit-Liste. Sophie und Hendrik treffen die finale Entscheidung bei den Nominierungen: Sie schicken Sascha und Sandra nach Hause!

Der Schock über diese Entscheidung steht besonders Lisa und Marcel, die ebenfalls nicht wählbar waren, ins Gesicht geschrieben. Sie und ihr Partner wählen nämlich Michelle und Maki, ebenso wie Sandra und Sascha. Vanessa und Richard entscheiden sich hingegen für Sandra und Sascha, woraufhin ein hitziger Streit ausbricht. Vanessa stellt selbstbewusst klar: "Wir sind Gegner, wir sind keine Family!" Michelle wählt ebenfalls Sascha und Sandra, um sich selbst zu schützen. Sophie und Hendrik begründen ihre entscheidende Wahl am Ende damit, dass Sandra und Sascha im Leben wohl schon mehr haben – wodurch ihr letztes Stündchen im Sommerhaus geschlagen hat.

Im Laufe der Sendung setzen sich Hendrik und Sophie im Spiel "Dem Druck standhalten" und Vanessa mit Richard beim Spiel "Tierisch Blind" durch – ein für letzteres Paar besonders wichtiger Sieg, da es im Stimmungsbarometer das Schlusslicht bildete. Vanessa und ihr Liebster sichern sich damit nicht nur vor der Nominierung, sondern dürfen einem anderen Paar den Nominierungsschutz entziehen. Ihre Wahl fällt auf Michelle und Maki – kein Wunder, schließlich gab es zwischen ihnen zuvor intensive Spannungen. Schließlich geht es für sie jedoch noch einmal gut aus und sie dürfen – im Gegensatz zu Sandra und Sascha – im Haus bleiben. Wer sich am Ende inmitten all des Dramas und der Herausforderungen durchsetzen kann, entscheidet sich im großen Finale am 14. April.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Sascha und Sandra beim "Sommerhaus der Normalos"

RTL Richard, Vanessa, Michelle und Maki im "Sommerhaus der Normalos"

