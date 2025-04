Seltene Fotos: So groß ist Tobey Maguires Sohn Otis schon

Tobey Maguire (49) wurde diese Woche bei einem Familienausflug mit seinen beiden Kindern in Los Angeles gesichtet, wie die Daily Mail berichtet. Gemeinsam mit seiner Tochter Ruby Sweetheart (18) und seinem Sohn Otis Tobias (15) genoss der Spider-Man-Star ein Sushi-Dinner im Matsuhisa, einem beliebten Promi-Restaurant in Beverly Hills. Besonders auffällig: sein Sohn Otis, der seinen berühmten Vater in Sachen Körpergröße deutlich überragt. Mit einem entspannten Look in schwarzer Freizeitkleidung und Trucker-Cap zeigte er sich bodenständig und leger. Auch seine Kinder spiegeln diesen Stil wider: Auf den Fotos, die dem Magazin vorliegen, ist zu sehen, dass Ruby ein schwarzes Tanktop mit einer cremefarbenen Strickjacke und Jeans kombiniert, während Otis in einem lässigen Hoodie und farblich passenden Sweatpants auftrat. Während des ungezwungenen Ausflugs zu Beginn der Woche hatten alle sichtlich gute Laune, lächelten und unterhielten sich angeregt.

Die beiden Teenager stammen aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer (48), einer Schmuckdesignerin, mit der er von 2007 bis 2016 verheiratet war. Obwohl die Scheidung 2020 offiziell wurde, pflegen Tobey und Jennifer ein außergewöhnlich freundschaftliches Verhältnis, nicht zuletzt für die erfolgreiche Co-Erziehung ihrer Kinder. Jennifer bezeichnete diese Verbindung in einem Podcast sogar als "eine der schönsten Erfahrungen" ihres Lebens und beschreibt ihren Ex-Mann in der heutigen Zeit als eine Art Bruder.

Während Jennifer wieder verliebt ist und sich mit dem Milliardärserben Geoffrey Ogunlesi verlobt hat, genießt Tobey sein Single-Dasein. Allerdings wurde er in den letzten Jahren immer mal wieder an der Seite jüngerer Frauen gesichtet. Privat scheint sich Tobey Maguire besonders wohl in seiner Rolle als Vater zu fühlen. Trotz Ruhm und Glamour zeigt die Familie Maguire, dass sie auch abseits der Hollywood-Bühnen Zeit für sich findet – mit einem einfachen, gemeinsamen Abendessen und lockeren Gesprächen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenmeyerjewelry Tobey Maguire (r.) mit seiner Frau Jennifer Meyer und den gemeinsamen Kindern Ruby und Otis, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige