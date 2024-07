Tobey Maguire urlaubt mit unbekannter Frau in St. Tropez!

Tobey Maguire (49) gilt offiziell als Single. Wie aktuelle Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, könnte sich das nun geändert haben. Darauf ist zu sehen, wie der Schauspieler sich eine sonnige Auszeit in Südfrankreich gönnt – doch offenbar verbringt er seinen Urlaub nicht alleine! Der Spiderman-Star wurde bei einem Jachtausflug vor der Küste von St. Tropez mit einer unbekannten Dame gesichtet.

Die Beauty stellte ihren durchtrainierten Körper in einem schwarzen Bikini zur Schau. Obwohl das Gesicht der Unbekannten von Sonnenbrille und Mütze verdeckt wurde, gibt es bereits eine Vermutung, um wen es sich bei Tobeys Begleitung handeln könnte: Laut dem Newsportal sieht die Dame nämlich aus wie Lily Chee, eine 20-jährige Schauspielerin aus New York. Bereits am 4. Juli wurden der 49-Jährige und das Model zusammen bei einer Party von Michael Rubin gesehen. Zu der vermuteten Romanze haben sich die beiden bislang nicht geäußert.

Zuletzt ging Tobey zusammen mit Jennifer Meyer (47) durchs Leben. Während ihrer langjährigen Beziehung durften die beiden zwei Kinder auf der Welt begrüßen: eine Tochter und einen Sohn. Im September 2007 waren der Schauspieler und die Juwelierin vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. Allerdings hielt ihre Liebe nicht für immer: Im Oktober 2016 gaben sie ihre Trennung und die bevorstehende Scheidung bekannt.

Getty Images Lily Chee, Model

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Jahr 2013

