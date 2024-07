Frisch verliebt? Tobey Maguires Ex-Frau Jennifer klärt auf

Tobey Maguire (49) wurde am Wochenende mit dem 20-jährigen Model Lily Chee gesichtet. Nach der Veröffentlichung der Fotos hagelte es Kritik wegen des Altersunterschieds von ganzen 29 Jahren. Nun nahm ihn seine Ex-Frau Jennifer Meyer (47) auf Instagram in einem mittlerweile gelöschten Kommentar in Schutz. Wie ein Screenshot der Diskussion bei Reddit zeigt, fragte ein Nutzer auf der Seite ihrer Schmuckmarke, wieso ihr Ex-Mann mit einer Frau schläft, die wenig älter als seine Tochter sei. Dafür fand sie klare Worte: "Normalerweise reagiere ich nicht auf solchen Unsinn, aber er hat einer guten Freundin netterweise zu ihrem Auto geholfen. Er ist ein anständiger Kerl."

Sie schilderte ihre Sicht der Dinge weiter: "Er wird jetzt online dafür beleidigt, dass er mit einer Frau ausgehen würde, mit der in Wahrheit gar nichts läuft. Aber danke für deinen unhöflichen Kommentar. Ich hoffe, du fühlst dich heute dadurch besser. Ich wünsche dir Liebe und Licht." Etwas später soll die Schmuckdesignerin derselben Person geantwortet haben: "Ich werde mich nach dieser Sache zurückziehen. Aber glauben Sie nicht alles, was Sie lesen." Jennifer und Tobey haben zwei gemeinsame Kinder: ihren Sohn Otis Tobias Maguire (15) und ihre Tochter Ruby Sweetheart Maguire (17). Das Paar feierte im Jahr 2007 eine romantische Traumhochzeit auf Hawaii. Sie ließen sich jedoch 2020 scheiden, nachdem sie bereits mehrere Jahre getrennt waren.

Die Gerüchte rund um seine mögliche neue Flamme beschäftigen seit Tagen seine Anhänger und die Medienwelt. Erst kürzlich bestätigte bereits ein Insider gegenüber Us Weekly, dass sich der Spiderman-Darsteller und Lily nicht ernsthaft daten würden. Sie verbringen laut diesem lediglich gerne Zeit miteinander und hätten wohl ein sehr zwangloses Verhältnis.

BlayzenPhotos / Backgrid Tobey Maguire und Lily Chee, 2024

Getty Images Tobey Maguire im Januar 2014 in Pasadena

