Tobey Maguire ist mit neuer Frau in New York City unterwegs

Hollywoodstar Tobey Maguire (49) lässt nichts anbrennen! Kürzlich wurde der Schauspieler ziemlich vertraut mit dem dänischen Model Mona Tougaard in New York City gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Tobey und die 22-Jährige Arm in Arm die Straße entlangschlendern. Mona schien den Nachmittag mit ihrer männlichen Begleitung sichtlich zu genießen. Sie trug eine glamouröse Pelzjacke und lässige Baggy-Jeans, während Tobey mit Hoodie, Jeans und Sneakers einen entspannten Look präsentierte. Die beiden wurden von mehreren Freunden begleitet, darunter auch die Schauspielerin Sara Gilbert (49).

Dass Tobey und Mona sich so innig zeigen, mag einige Fans verwundern: Zuletzt wurde dem Spiderman-Star nämlich eine Romanze mit dem Model Babette Strijbos nachgesagt. Anfang August veröffentlichte Daily Mail Aufnahmen, die den Hollywoodstar und die 24-Jährige beim Planschen im Meer zeigten – und dabei konnten die Turteltauben die Hände gar nicht voneinander lassen. Immer wieder tauschten sie im kühlen Nass heiße Küsse aus.

Tobeys Begegnungen mit jungen Models sind nicht neu. Nach der offiziellen Trennung von seiner Ex-Frau Jennifer Meyer (47) im Jahr 2016 sucht der Schauspieler angeblich vermehrt das Leben in Freiheit und genießt seine Junggesellenzeit in vollen Zügen. In der Vergangenheit wurde er mit mehreren jungen Frauen gesehen, darunter auch Influencerin Lily Chee.

ActionPress / Jim Ruymen/UPI Photo via Newscom Tobey Maguire, Schauspieler

Jemal Countess / Getty Tobey Maguire bei einem Film Festival in Toronto

