Toni Braxton und Ex Birdman haben 2024 heimlich geheiratet

Toni Braxton (57) und Birdman (56) haben eine turbulente Beziehungsgeschichte hinter sich. Wie kürzlich bekannt wurde, hat das Paar am 8. August 2024 heimlich geheiratet – doch die Ehe stand laut TMZ sofort unter keinem guten Stern: Gerade einmal zwei Tage nach der Trauung reichte Toni die Scheidung ein. In ihren Unterlagen führte sie an, dass die Ehe "irreparabel zerrüttet" sei. Ein weiterer großer Twist ließ nicht lange auf sich warten, denn im Januar 2025 zog die Sängerin ihren Scheidungsantrag überraschend zurück – mit der Unterschrift ihres Ehemanns Birdman. Das Paar bleibt demnach offiziell verheiratet.

Die Geschichte des Paares war schon immer von Höhen und Tiefen geprägt. Kennengelernt haben sich Toni und Birdman viele Jahre früher, bevor sie 2016 ein Paar wurden. Nach einer stürmischen On-off-Beziehung machte der Musiker ihr 2018 einen Heiratsantrag mit einem millionenschweren Verlobungsring. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung 2019 hatte sich Toni in der Vergangenheit mehrfach gegen Gerüchte gewehrt, dass sie ihren Verlobten heimlich geheiratet habe. Noch Ende 2023 dementierte sie Heiratsgerüchte vehement und bezeichnete ihren früheren Partner nur als "einen guten Freund".

Tonis Liebesleben hat schon öfter für Schlagzeilen gesorgt. Nach ihrer Scheidung von Keri Lewis zog die Künstlerin ihre beiden Söhne Denim und Diezel groß und ließ damals durchblicken, wie schwer es nach einer Trennung sein kann, wieder Vertrauen zu fassen. Unter diesen Umständen kam ihre Freundschaft zu Birdman für viele unerwartet – erst recht ihre Verlobung.

Getty Images Toni Braxton, Schauspielerin

Getty Images Toni Braxton, November 2019

