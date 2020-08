Toni Braxton (52) hat ein skurriles Beauty-Geheimnis gelüftet! Die US-amerikanische Sängerin sang sich mit Hits wie "Un-Break My Heart" und "Just Be A Man About It" nicht nur an die Spitze der Charts, ihre Musik wurde auch mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Somit war die R'n'B-Ikone stets Dauergast auf dem roten Teppich. Kein Wunder, dass sie ihre Beauty-Routine über die Jahre hinweg perfektionierte: Zu Tonis Wundermitteln gehört jedoch auch ein recht absurdes Gerät – und zwar ein Vibrator!

"Dieses Ding hier, okay, ich gebe es zu: Es ist ein Vibrator", verriet Toni ohne mit der Wimper zu zucken in einem aktuellen YouTube-Video des Modemagazins Vogue und scherzte dann: "Aber ich nenne es einen 'Gesichtskribbler'". Denn mit diesem Gerät massiere sie ihr Antlitz, um danach dann ihre Pflege wirksam aufzutragen. "Ich reibe ihn einfach über meine Haut – er aktiviert alle Muskeln", erklärte sie ihr Prozedere. Um die Wirkung zu verstärken, lagere sie den Apparat im Kühlschrank.

Daraufhin versicherte die "He Wasn't Man Enough"-Interpretin den Zuschauern humorvoll, dass sie den Vibrator nur unter äußerst hygienischen Bedingungen nutze. "Ich habe das Gerät für nichts anderes als mein Gesicht benutzt, okay? Nur zur Information", lachte die 52-Jährige.

Getty Images Toni Braxton im Januar 2018 in Dallas

Getty Images Toni Braxton bei den Soul Train Awards 2017

Getty Images Toni Braxton bei den American Music Awards 2019

