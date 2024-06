Sexy mit 56: Toni Braxton verteidigt ihr Oben-ohne-Foto!

Toni Braxton (56) sorgte vergangene Woche für Furore im Netz. Auf Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie nur einen Schlüpfer trug. Gegenüber ET erklärt sie nun, was sie damit bezwecken wollte: "Ich wollte, dass die Leute wissen, dass man mit Mitte 50 immer noch sexy ist und dass es okay ist und man keine Angst vor dem Alter haben muss." Sie habe sich an dem Tag einfach wohl in ihrem Körper gefühlt und habe dieses Gefühl teilen wollen. Vor dem runden Geburtstag sei die "Un-Break My Heart"-Interpretin selbst etwas besorgt gewesen. "Ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, als ich 50 wurde, aber es geht mir gut", möchte sie ihren Fans mitgeben.

Auch auf dem Red Carpet machte Toni kürzlich eine sexy Figur. Bei der Premiere von "Bad Boys: Ride or Die" in Los Angeles war die Sängerin ebenfalls ohne Shirt unterwegs. Sie trug bei der ausgelassenen Feier einen beigefarbenen Anzug ohne ein Hemd darunter. Allein der offene Blazer verhinderte einen Nippelblitzer der US-Amerikanerin. Auch Will Smith (55), einer der Stars des Films, putzte sich für den roten Teppich heraus. Er erschien in einem lässigen schwarzen Anzug mit Blumenverzierungen. Neben ihm strahlte Jada Pinkett-Smith (52) in einem durchsichtigen Kleid mit Wellenmuster.

Die aufreizenden Looks der "Breathe Again"-Sängerin könnten auch potenzielle Partner begeistern. Anfang des Jahres hatten sich Toni und ihr langjähriger Freund Birdman (55) getrennt. Die beiden waren erst befreundet gewesen, bevor sie 2016 ein Paar wurden. Nach acht Jahren war allerdings Schluss. Die traurige Nachricht hatte die Entertainerin ihren Fans auf Social Media verkündet: "Mein lieber Freund Birdman und ich sind nicht verheiratet... waren nie verheiratet. Wir sind beide Single!"

