Lupus-Komplikationen: Toni Braxton hatte eine Herzoperation

Toni Braxton (55) hatte in den vergangenen Monaten wieder stark mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. 2008 wurde bei der Sängerin Lupus diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet und die Haut und Organe angreift. Im September waren deswegen 80 Prozent von Tonis Hauptarterie im Herzen blockiert worden. Sie musste sich daraufhin einer Herzoperation unterziehen.

"Die Ärzte sagten mir, ich hätte einen massiven Herzinfarkt bekommen können, den ich nicht überlebt hätte. Das war ein traumatischer Moment für mich. Ich stand unter Schock", erinnert sich die Grammy-Preisträgerin im Interview mit People. Bei einer Not-OP sei ihr dann ein Röhrchen ins Herz eingesetzt worden, das dabei helfen soll, den Durchgang zu ihrem Herzen offen zu halten. Danach musste sie noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, um sich zu erholen.

Um trotz der Krankheit ein hohes Alter zu erreichen, betont Toni, wie wichtig es sei, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. "Wenn alles, was ich für meinen Lupus und meine Nierengesundheit tun muss, ist, in einen Becher zu pinkeln, kann ich in einen Becher pinkeln, so oft es nötig ist", macht die "Un-Break My Heart"-Interpretin deutlich.

Getty Images Toni Braxton im Februar 2023 in West Hollywood

Getty Images Toni Braxton, Musikerin

Getty Images Toni Braxton im November 2019 in Los Angeles

