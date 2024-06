Hot! Toni Braxton im Oben-Ohne-Look bei "Bad Boys"-Premiere

Toni Braxton (56) lässt ziemlich tief blicken! Die Musikerin stand am Donnerstag auf der Gästeliste der "Bad Boys: Ride or Die"-Premiere in Los Angeles und schmiss sich dafür in ein sehr gewagtes Outfit! Die "Un-Break My Heart"-Sängerin strahlte in einem eleganten, beigefarbenen Anzug – doch unter dem Blazer trug sie nichts! Die Jacke, die sie ganz locker offen trug, gab freie Sicht auf ihren Oberkörper. Ihre Brust blieb dabei jedoch verdeckt. Ihren hotten Look rundete sie mit goldenen Ketten und Armbändern, einer schicken Tasche und schlichten High Heels ab.

Für eine weitere Überraschung sorgte einer der beiden Hauptdarsteller des Films: Will Smith (55). Er brachte zu dem Event nämlich seine Ex-Frau Jada (52) mit. Im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin verraten, dass sie und ihr Mann bereits seit sieben Jahren getrennt leben. Dass sie aber immer noch ein tolles Verhältnis zueinander haben, bewiesen sie auch auf dem roten Teppich der Premiere: Ganz vertraut posierten sie zusammen und lächelten in die Kameras. Der "Fresh Prince of Bel-Air"-Star legte sogar liebevoll seinen Arm um die Mutter seiner Kinder.

Toni kam hingegen alleine zu der Veranstaltung, denn die 56-Jährige ist seit wenigen Monaten wieder Single! Nach rund acht Jahren Beziehung hatte sie sich im Januar dieses Jahres von ihrem Partner Birdman (55) getrennt. "Mein lieber Freund Birdman und ich sind nicht verheiratet... waren nie verheiratet. Wir sind beide Single!", hatte sie via Instagram klargestellt.

Lumeimages / MEGA Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei der "Bad Boys"-Premiere in L.A.

Getty Images Birdman und Toni Braxton im Januar 2018

