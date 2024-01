Toni Braxton und ihr Verlobter Birdman haben sich getrennt!

Sie gehen von nun an wieder getrennte Wege! Jahrelang waren Toni Braxton (56) und der Rapper Birdman (54) gute Freunde. 2016 wurde aus den beiden schließlich ein Paar – wenn auch im On-off-Modus. Wenig später verlobten sich die Sängerin und der Musiker. Alles schien perfekt. Fans vermuteten sogar, dass die beiden am Silvesterabend geheiratet hätten – doch dem ist nicht so: Toni und Birdman haben sich getrennt!

Am Neujahrstag macht die 56-Jährige ihr Liebes-Aus publik. Einen Beitrag auf Instagram, in dem behauptet wird, dass sie und Birdman geheiratet hätten, repostet Toni und stellt dabei klar: "Mein lieber Freund Birdman und ich sind nicht verheiratet... waren nie verheiratet. Wir sind beide Single!"

Zuvor schwärmte Toni noch gegenüber People in den höchsten Tönen von ihrem Ex-Verlobten und verriet gleichzeitig, wie sich aus Freundschaft Liebe entwickelte. "Er ist zu meinen Baby-Partys, meinen Theaterstücken und meinen Shows gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zusammenkommen", erinnerte sich die Sängerin, die gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Keri Lewis zwei Söhne, Denim und Diezel, hat.

Getty Images Toni Braxton, Schauspielerin

Getty Images Birdman und Toni Braxton im Januar 2018

Getty Images Toni Braxton, Schauspielerin

