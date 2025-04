Frau von Weezer-Bassist wurde angeschossen und festgenommen

Ein dramatischer Vorfall erschüttert das Umfeld der Rockband Weezer: Jillian Lauren, die Ehefrau von Bassist Scott Shriner, wurde bei einem Polizeieinsatz in Los Angeles angeschossen und anschließend wegen versuchten Mordes angeklagt. Wie TMZ berichtet, war die Polizei in Jillian und Scotts Nachbarschaft auf der Suche nach Verdächtigen eines Verkehrsunfalls. Während ihrer Suche weckte jedoch die 51-jährige Autorin ihre Aufmerksamkeit, die mit einer Pistole bewaffnet vor ihrem Haus in Los Angeles stand. Laut Angaben der Einsatzkräfte sei Jillian mehrfach aufgefordert worden, die Waffe wegzulegen, was sie jedoch verweigerte. Ein Beamter schoss ihr daraufhin in die Schulter, bevor Jillian sich 30 Minuten später ergab.

Die Autorin erklärte später gegenüber den Behörden, dass sie die Waffe nur zu ihrem Schutz griff. Denn zuvor hatte sie mitbekommen, dass in ihrer Gegend nach den geflüchteten Verdächtigen des Verkehrsunfalls gefahndet wurde. Nach ihrer Festnahme wurde bei einer Durchsuchung ihres Hauses eine 9-Millimeter-Pistole sichergestellt. Medienberichten zufolge wurde Jillian gegen eine Kaution von umgerechnet knapp 874.000 Euro freigelassen.

Jillian ist vor allem als Autorin bekannt, während ihr Ehemann Scott seit 2001 Teil der erfolgreichen Rockband Weezer ist, die in den 1990er-Jahren mit Hits wie "Buddy Holly" weltweiten Ruhm erlangte. Das Paar ist seit 2005 verheiratet und zieht gemeinsam zwei adoptierte Kinder groß. Außerdem hat die Familie zwei Hunde: Peanut und Calvin. Zu den Geschehnissen haben sich bisher weder Jillian und Scott noch die Band Weezer gemeldet.

Getty Images Scott Shriner und Jilian Lauren, 2015

Getty Images Scott Shriner, 2019

