Eva Mendes und Ryan Gosling lieben gemeinsames Putzen

Eva Mendes (51) und Ryan Gosling (44) leben nicht nur Hollywoods Traum von der perfekten Beziehung, sondern haben auch ein ungewöhnliches Rezept für ihr Liebesglück: das Putzen! Seit 2011 sind die beiden Schauspieler ein Paar und teilen neben ihrer Liebe zueinander auch die Freude an einem blitzblanken Zuhause. Wie Eva jetzt in einem Interview mit New Beauty verriet, habe Ryan sie sogar am Anfang ihrer Beziehung bei ihrer Familie besucht und beim Saubermachen geholfen. "Wir übernahmen buchstäblich die Küche", schmunzelt sie. Eva glaubt, ihre Liebe zur Sauberkeit komme aus ihrer kubanischen Herkunft: "Schon als Kind habe ich gelernt, eine saubere Küche zu schätzen."

Für Eva ist das Putzen mehr als nur eine Aufgabe – es ist eine persönliche Auszeit. In Gesprächen mit dem Magazin People bezeichnete sie das Abwaschen sogar als eine Art Meditation, die ihr dabei helfe, ihre Gedanken zu ordnen und zu entspannen. Zudem erinnert sie das Saubermachen an ihre Kindheit: Wochenenden mit lauter Musik, dem Duft von Pinienöl und ihrer Mutter, die zu Songs von El Puma fröhlich sang. Diese Erinnerungen sind für Eva eine Art "Glücksort", den sie auch heute noch mit ihrer eigenen Familie teilen möchte.

Gemeinsame Zeit mit Ryan und ihren Töchtern Esmeralda Amada und Amada Lee steht bei Eva deshalb ganz oben auf der Prioritätenliste. Besonders im Sommer genießt sie es, nur mit ihrer Familie zusammen zu sein. "Was auch immer ich tue, solange ich mit ihnen und Ryan zusammen bin, bin ich natürlich am glücklichsten", vertraute sie im Interview an. Seit ihrem Kennenlernen bei den Dreharbeiten von "The Place Beyond the Pines" im Jahr 2011 hat das Paar nicht nur sein privates Glück gefunden, sondern meistert auch den Spagat zwischen Karriere und Familienleben, ohne dabei an Strahlkraft zu verlieren.

Dave Allocca/ Startraks Photo / action press Eva Mendes und Ryan Gosling in NYC

Sonia Recchia/GettyImages Eva Mendes und Ryan Gosling

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022