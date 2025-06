Moderatorin Meghan McCain erwartet ihren dritten Nachwuchs

Meghan McCain (40) hat überraschend bekannt gegeben, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Die Journalistin teilte die frohe Nachricht in der neuesten Folge ihres Podcasts "2Way's Citizen McCain with Meghan McCain" mit, in der sie die Frau des US-Vizepräsidenten, Usha Vance, interviewte. Meghan erklärte, sie sei im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft und werde einen Jungen bekommen. Gleichzeitig verriet sie auch ihre Nervosität, sowohl über die Aussicht, einen Sohn zu haben, als auch über das Abenteuer, Mutter von drei Kindern zu werden. Mit ihrem Ehemann Ben Domenech hat sie bereits zwei Töchter: Liberty Sage und Clover Jade.

Meghan sprach offen über die Ängste, die sie rund um die Schwangerschaft begleiten. Dass sie bald einen Jungen in ihrer Familie willkommen heißen wird, sei für sie "sehr aufregend, aber ebenso beängstigend". Ihre beiden Töchter sind aktuell fast fünf und drei Jahre alt und halten die Eltern auf Trab. Die Moderatorin zeigte sich zugleich dankbar für die neuen Lebensperspektiven, die die Mutterschaft ihr gebracht hat, und betonte in einem früheren Interview, wie sehr sie das einfache und liebevolle Familienleben schätzt. Dabei verriet sie auch, dass das Elternsein nicht immer einfach ist, sie sich aber ganz den Herausforderungen und schönen Momenten widmet.

Meghan ist die Tochter des ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten John McCain (✝81). Seit 2017 ist sie mit ihrem Ehemann verheiratet, und das Paar scheint Wert auf ein familiäres Miteinander zu legen. Die Geburt ihrer zweiten Tochter, Clover Jade, wurde von beiden mit großer Freude angekündigt. Damals teilte Meghan ihre Begeisterung über den Familienzuwachs in den sozialen Medien mit und betonte, wie gesegnet sie sich fühle. Neben ihrer erfolgreichen Karriere hat die Journalistin immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig ihr die Rolle als Mutter ist und wie stolz sie darauf ist, ihre Kinder in einer liebevollen Umgebung großzuziehen.

Getty Images Meghan McCain, 2023

Instagram / meghanmccain Meghan McCain, Moderatorin

Instagram / meghanmccain Meghan McCain mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern