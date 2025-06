Nach Trennung: Sarah-Jane Wollny posiert total sexy im Netz

Sarah-Jane Wollny (26) hat mit neuen Fotos auf ihrem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt. Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin zeigt sich bei einem professionellen Fotoshooting so sinnlich wie nie zuvor. In einer Jeans im Destroyed-Look kombiniert sie einen minimalistischen Look mit einem BH und verzichtet bewusst auf ein Oberteil. Ihre langen, gewellten Haare fallen sanft über ihr Dekolleté, während filigrane Ketten ihren Hals zieren. Drei Schwarz-Weiß-Bilder teilt Sarah-Jane, die unterschiedliche Perspektiven und Lichtspiele einfangen.

Die Resonanz auf die Bilder ließ nicht lange auf sich warten. Ihre rund 300.000 Follower überhäuften sie binnen kürzester Zeit mit Komplimenten. "Eine wunderschöne Bombe" und "Du siehst so unglaublich toll aus" sind nur einige der Kommentare, die sich unter den Fotos finden. Die gebürtige Neusserin hat sich nach ihrer Trennung von Tinush Nasri klar verändert. Sie zeigt sich seit ihrer Gewichtsabnahme und einer Bauchdeckenstraffung selbstbewusster denn je. Neben ihren Outfit-Wahlen, die jetzt oft körperbetont sind, postet sie regelmäßig Bikini-Bilder und andere stylishe Looks, die ihre Verwandlung unterstreichen.

Nach dem Ende der Beziehung zu ihrem Ex-Partner Tinush scheint Sarah-Jane ihr Leben in neue Bahnen zu lenken. Sie betont, dass sie sich aktuell nicht auf Partnersuche befindet und den Fokus ganz auf sich selbst legt. Schon vor einiger Zeit machte sie deutlich, dass sie die Trennung verarbeitet hat und ihr dies guttun würde. "Mir geht's richtig gut. Er soll sein Leben leben. Ich lebe meins und gut ist", erklärte die 26-Jährige zuversichtlich im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Juni 2025

Anzeige