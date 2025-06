Chat-Skandal: Culcha Candela distanziert sich von Mateo

Culcha Candela sorgt erneut für Schlagzeilen: Mateo Jaschik (46), einer der vier Bandmitglieder, äußerte sich in dem Podcast "Unter uns gesagt" über den Chat-Skandal, der Anfang des Jahres für viel Kritik sorgte. Auf die Frage, was er dem Mädchen, das damals die Anfrage für ihren Geburtstag gestellt hatte, heute sagen würde, meinte er: "Du musst schon irgendwie cool vor deinen Freunden sein, ohne dass da jetzt eine relativ bekannte Band vorbeikommt." Diese Aussage sorgte nicht nur bei Fans für Empörung, sondern auch für scharfe Kritik seitens Don Cali, seines Bandkollegen. In einem emotionalen Post in den sozialen Medien distanzierte sich dieser deutlich von den Äußerungen Mateos (46).

Don Cali erklärte, Mateos Beitrag sei ohne Absprache mit den anderen Bandmitgliedern veröffentlicht worden und entspreche in keiner Weise den Werten von Culcha Candela. "Sie [Mateos Aussagen] waren respektlos, überheblich und in keiner Weise gerechtfertigt – weder gegenüber unseren Fans noch im Namen der Band", betonte der Musiker. Besonders kritisierte er, dass Mateo trotz mehrfacher Aufforderung nicht bereit gewesen sei, sich angemessen zu entschuldigen. Stattdessen habe er die Situation mit seinen neuen Aussagen weiter verschärft. Die schwierige interne Situation werde laut ihm auch dadurch komplizierter, dass Mateos Mutter als Managerin für die Band agiert.

Doch was ist überhaupt passiert? Im Januar fragte ein weiblicher Fan die Band scherzhaft auf Instagram, ob sie nicht bei ihrer Geburtstagsparty vorbeikommen möchte. "Ist das eine ernste Frage? Mit 18 solltest du schon etwas schlauer sein, Mausi", lautete die herablassende Antwort des offiziellen Accounts der Musikgruppe. Bei vielen Fans sorgte das Auftreten für Unmut. "Solche verdammten arroganten Schnösel. Echt uncool", machte ein wütender X-User seinem Ärger Luft.

Culcha Candela im November 2015 in Berlin

Mateo Jaschik, 2018

Don Cali, 2023

