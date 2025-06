"Hab ich mich halbiert?": Antonia Hemmer teilt Abnehmerfolg

Antonia Hemmer (25) ist stolz: auf sich selbst und ihren persönlichen Abnehmerfolg. In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit einen Vorher-Nachher-Vergleich, in dem ihre schlankere Silhouette deutlich sichtbar wird. "Würdest du sagen, dass man einen Unterschied sieht? Dass ich mich möglicherweise halbiert habe? Verrückt", spricht Antonia mit ihren Followern, während sie vor der Kamera ihren Körper in Szene setzt und sich über das Ergebnis freut.

An diesem Aussehen hat die ehemalige Make Love, Fake Love-Lady hart gearbeitet. Antonia hatte laut ihren Social-Media-Einblicken eine Personaltrainerin zur Hilfe – doch das wohl Wichtigste auf dem Weg zum Ziel war wohl nicht die Person an ihrer Seite, sondern vor allem eins: Disziplin. "Am Ende des Tages braucht man keine Personaltrainerin. Man braucht keinen Ernährungsberater. Man braucht nichts. Wir wissen alle, wie gesunde Ernährung funktioniert. Wir wissen alle, was Gift für unseren Körper ist. [...] Und ich kriege immer noch so oft die Frage: Wie hast du das geschafft? Natürlich gibt es inzwischen wahrscheinlich Abnehmspritzen oder sonst was für Kuren. Aber am Ende des Tages wissen wir, dass das Einzige, was uns im Leben weiterbringt, egal ob beruflich, privat oder im Sport, ist: Disziplin!", appelliert sie an ihre wissbegierigen Fans.

Neben sportlichen Erfolgen teilt Antonia aber auch ihre Herausforderungen aus ihrem Alltag mit ihren Social-Media-Followern. Hautprobleme, die sie in der Vergangenheit plagten, sind für sie ein sensibles Thema. So berichtete sie vor einigen Monaten offen und ehrlich davon, wie belastend es hin und wieder für sie sein kann, sich im Spiegel zu sehen und mit vermeintlichen Makeln zu hadern. Diese ehrliche und nahbare Seite macht sie für viele Follower zu einem Inspirationsvorbild – nicht nur in Sachen Fitness, sondern auch durch ihre authentische Art, mit Schwierigkeiten umzugehen.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juni 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar