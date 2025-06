Im Wald: Naomi Campbell zeigt seltene Fotos ihrer Kinder

Naomi Campbell (55) hat seltene Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Die 55-jährige Supermodel-Ikone teilte am Montag auf Instagram Fotos von einem entspannten Tag in der Natur mit ihrer vierjährigen Tochter und ihrem zweijährigen Sohn. In einem weißen Kleid spazierte Naomi durch den Wald, hielt ihre Kinder an den Händen und umarmte gemeinsam mit ihnen Bäume. "In den Wäldern, Bäume umarmend – umgeben von meinen Herzschlägen, meinen Segen, meinen Kindern", schrieb sie zu den Bildern. Ihre Kinder wurden 2021 und 2023 über eine Leihmutterschaft geboren.

Naomi überraschte viele, als sie mit 50 Jahren zum ersten Mal Mutter wurde und die Geburt ihrer Tochter öffentlich machte. Den Namen ihrer Kinder hat sie bislang nicht preisgegeben. Schon früh stellte sie klar, dass die Kinder weder adoptiert noch während einer eigenen Schwangerschaft zur Welt gekommen seien. In einem Interview mit der New York Times erklärte sie: "Meine Babys bedeuten alles für mich." Sie betonte außerdem, wie wichtig ihr die Rolle als Mutter ist und dass ihre Kinder oberste Priorität haben – sei es bei Schulbesuchen oder anderen Meilensteinen ihres Lebens.

Neben ihrem Engagement als alleinerziehende Mutter zeigt sie sich auch sehr reflektiert in Bezug auf die Herausforderungen der Elternschaft. Sie äußerte Sorge über jüngere Generationen, die weniger Interesse an Kindern zeigen, und betonte die Bedeutung von Familie mit den Worten: "Es ist es so wert." Dabei sprach sie auch über ihre eigene Kindheit und die Stärke ihrer Mutter, der es trotz schwieriger Umstände gelang, sie großzuziehen. Naomi ergänzte, dass sie ihrer Tochter – anders als sie selbst es erlebt habe – nicht erlauben würde, schon mit 15 Jahren ins Berufsleben einzusteigen. Als Teenager begann Naomi ihre Karriere nach einem ersten Fotoshooting für Elle – der Beginn einer langen, aber auch herausfordernden Reise.

