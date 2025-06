Amanda Bynes will mit Abnehmspritze rund 18 Kilo verlieren

Amanda Bynes (39) hat über Social Media bekanntgegeben, dass sie mit der Hilfe von Ozempic, einem Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurde, Gewicht verlieren möchte. In ihrer Instagram-Story vom 22. Juni teilte die frühere Schauspielerin ihren Plan mit: "Ich bin so aufgeregt. Ich wiege aktuell 78 Kilogramm und hoffe, auf 59 Kilo zu kommen, was großartig wäre." Amanda erklärte weiter, sie wolle ihr Aussehen verbessern, vor allem für Paparazzi-Bilder, auf denen oft ihr Doppelkinn zu sehen sei. Sie verspricht, ihre Fans auf ihrer "Ozempic-Reise" auf dem Laufenden zu halten.

Ihr aktueller Entschluss ist nicht der erste Schritt, den Amanda im Kampf gegen überflüssige Kilos unternimmt. Bereits im November 2024 hatte sie Details zu ihrer Fitnessroutine geteilt, als sie stolz über ihren Gewichtsverlust berichtete. Damals wog sie 70 Kilo, nachdem sie 2,7 Kilo abgenommen hatte. Mit Fitness-Apps überwachte sie ihre Entwicklung, schaffte täglich fast 15.000 Schritte, bewältigte zwölf Treppenflüge und verbrannte über 480 Kalorien. Während Amanda damals betonte, dass sie durch ihren sportlichen Ehrgeiz motivierter denn je sei, sprach sie auch offen darüber, dass ihr psychischer Zustand zuvor zu einer Gewichtszunahme geführt hatte.

Amanda, die in der Vergangenheit immer wieder mit psychischen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, scheint nun erneut an positiveren Veränderungen in ihrem Leben zu arbeiten. Bereits im März 2024 hatte sie in einer Instagram-Story zugegeben, dass depressive Phasen sie dazu brachten, über 9 Kilo zuzunehmen. Sie steuert dem inzwischen mit bewusster Ernährung und regelmäßigen Workouts entgegen. Die einstige Kinderstar-Schauspielerin, die durch Produktionen wie "She’s the Man" berühmt wurde, hat seit einigen Jahren die Schauspielerei hinter sich gelassen. Heute sucht sie offenbar nach Wegen, die sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional wieder ins Gleichgewicht bringen.

