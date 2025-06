Diese Notlüge nutzt Kylie Kelce für Autofahrten mit Töchtern

Kylie Kelce (33) sorgt mit einem lustigen Geständnis in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" für Gesprächsstoff. Die 33-Jährige, die mit ihrem Ehemann Jason Kelce (37) vier Kinder großzieht, erzählte darin von einer kleinen Notlüge, die sie ihren Töchtern erzählt, um lange Autofahrten zu erleichtern. In einer kürzlich erschienenen Folge des Podcasts verriet sie: "Ich habe meinen Kindern gesagt, dass der Fernseher im Auto nur auf langen Strecken funktioniert." Diese Ausrede hilft den Eltern bei den Fahrten, die sie beispielsweise zum Strand unternehmen.

Die Idee mit dem Fernseher kam mit der Anschaffung eines Minivans, die für Kylie anfangs eher widerwillig war. Obwohl sie immer gesagt hatte, sie würde nie ein solches Fahrzeug fahren, ließ sie sich schließlich von Jason und ihren Kindern überzeugen. "Als ich dann ein paar Monate später gefahren bin, war ich überrascht, wie sehr mir das Auto tatsächlich gefällt", berichtete sie. Den Ausschlag gab letztlich, dass die Größe des Vans geradezu ideal für ihre wachsende Familie ist, vor allem wegen der vier benötigten Kindersitze. Doch Kylie sieht den Kauf eher als Übergangslösung: "Drei Jahre und dann vergessen wir, dass das jemals passiert ist", scherzte sie.

Kylie hat ihren Alltag als Mama also voll im Griff. Im April dieses Jahres machte ihr jüngster Familienzuwachs die Podcasterin sogar zur vierfachen Mutter. Auf Instagram verkündeten die Influencerin und der NFL-Star damals die tollen Nachrichten. "Whoop, da ist sie! Finnley 'Finn' Anne Kelce", schrieben sie zu einem Schnappschuss der Kleinen. Die Geburt von Finn machte ihre Geschwister Wyatt, Elliotte und Bennett zu stolzen großen Schwestern. Wie Kylie bereits in ihrem Podcast verriet, ist die Familienplanung nun aber abgeschlossen.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

