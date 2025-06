"Bauer sucht Frau"-Björn überfordern Hofdame Sarahs Gefühle

In der vierten Folge von Bauer sucht Frau International sorgen emotionale Entwicklungen für Spannungen und Verwirrung. Zwischen dem Landwirt Björn und seiner Hofdame Sarah entstehen ernste Gespräche, als Björn über ihre wahren Gefühle Klarheit verlangt. Sarah, die von Anfang an großes Interesse an dem 30-Jährigen gezeigt hat, bekräftigt ihre ehrlichen Absichten. Doch als Björn zugibt, sich noch nicht zwischen ihr und einer anderen Hofdame, Lea, entscheiden zu können, brechen bei der 27-Jährigen alle Dämme. Tröstend nimmt der Bauer seine Anwärterin in den Arm – doch die hätte sich mehr gewünscht. "Also ich glaube, in der Situation wäre ein Kuss schön gewesen… Ich glaube, da ist er zu loyal, zu fair. Vielleicht hat er sich auch nicht getraut", erklärt sie später.

Während Björn einerseits die zarte Zuneigung von Sarah genießt, macht ihm die Intensität ihrer Gefühle auch zu schaffen. Nach eigenen Aussagen hat der Landwirt das Gefühl, dass Sarah emotional schon tief in die Beziehung investiert ist. "Das macht mir ein bisschen Angst, wie tief sie schon verliebt ist, kann ich mal sagen. Ja, das macht meine Gefühle jetzt auch so ein bisschen durcheinander. Es ist halt schwierig", gibt er ehrlich zu verstehen. Das entstandene Gefühlschaos scheint Björn ziemlich zu erdrücken. Es bleibt spannend: Meint Björn, er kann Sarah gerecht werden oder schrecken ihre Gefühle ihn sogar komplett ab? Das erfahren die Zuschauer womöglich erst in der nächsten "Bauer sucht Frau International"-Folge.

Ebenfalls im Gefühlschaos gefangen ist "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Roger. Der Winzer hatte zu Beginn drei Single-Damen zu Besuch, die ihn besser kennenlernen wollten – doch schon wenige Momente später war nur noch eine Lady übrig. Nachdem er Anke nach Hause geschickt hatte, entschied sich Kandidatin Ute freiwillig zu gehen. "Ich hab' eigentlich auch festgestellt, dass es vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist hier", erklärte sie ihm, was ihn ziemlich überraschte: "Uff, das habe ich nicht erwartet." "Das ist großer Mist", betonte er, als die 58-Jährige tatsächlich abreiste. Übrig ist nun noch Hofdame Sophia.

RTL Björn, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

RTL Die "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten Björn, Lea und Sarah

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Roger und Hofdame Sophia

