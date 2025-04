Rosie O'Donnell streicht ihre Tochter Chelsea aus Testament

Rosie O'Donnell (63) hat ihre Adoptivtochter Chelsea O'Donnell offiziell aus ihrem Testament gestrichen. Laut Dokumenten, die Daily Mail vorliegen, wurde Chelsea gemeinsam mit ihren Nachkommen von allen Erbansprüchen ausgeschlossen. Die Entscheidung betrifft zwei separate Treuhandvermögen und mehr als fünf Millionen Dollar [4.566.210 Euro] aus der Lebensversicherung der Schauspielerin. Chelsea, die seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, ließ kurze Zeit später vor Gericht ein Namensänderungsverfahren einleiten, um künftig den Mädchennamen ihrer biologischen Mutter zu tragen.

Rosie äußerte sich in einem auf der Plattform Substack veröffentlichten Gedicht zu der belasteten Beziehung und bezeichnete die Namensänderung ihrer Tochter als schmerzlich, aber akzeptabel. "Es ist nicht einfach für mich", schrieb sie, "aber es geht nicht um mich." Darüber hinaus beschrieb Rosie, dass das Verhältnis zwischen ihr und Chelsea schon lange problematisch sei. Chelsea, die derzeit in einer Einrichtung für Suchtkranke lebt, hatte mit rechtlichen und persönlichen Problemen zu kämpfen, darunter Anklagen wegen Kindesvernachlässigung und Drogenmissbrauchs in den letzten Jahren.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Chelsea zu einer Bewährungsstrafe von sechs Jahren verurteilt wurde. Laut den Berichten der englischen Zeitung wurde die 27-Jährige in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen – darunter Besitz von Methamphetamin, Verstoß gegen Kautionsauflagen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sollte Chelsea die Bewährungsauflagen verletzen, droht ihr ein Gefängnisaufenthalt.

Getty Images Rosie O'Donnell, Juli 2022

Instagram / rosie Chelsea O'Donnell, Tochter von Rosie O'Donnell

