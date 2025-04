Rosie O'Donnells Tochter Chelsea zu Bewährung verurteilt

Chelsea O'Donnell wurde in einem Gericht in Wisconsin zu sechs Jahren Bewährung verurteilt, wie nun unter anderem Daily Mail berichtet. Dies geschah nach drei aufeinanderfolgenden Verhaftungen im Herbst letzten Jahres. Die älteste Tochter von Schauspielerin Rosie O'Donnell (63) bekannte sich schuldig in drei Anklagepunkten – darunter Besitz von Methamphetamin, Verstoß gegen Kautionsauflagen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zu jeder dieser Anklagen erhielt sie eine zweijährige Bewährungsstrafe. Sollten die Bewährungsauflagen verletzt werden, droht Chelsea eine Gefängnisstrafe. Weitere Anklagepunkte, unter anderem wegen Besitzes von Drogenutensilien, wurden im Rahmen einer Vereinbarung fallengelassen.

Die 27-Jährige geriet zwischen September und November 2024 dreimal mit dem Gesetz in Konflikt, wobei Drogenmissbrauch und Verstöße gegen Kautionsbedingungen immer wieder eine Rolle spielten. Die Bewährungsauflagen umfassen unter anderem völlige Nüchternheit, den Kontaktverzicht zu Drogenhändlern und Drogennutzern sowie den Abschluss eines Schulabschlusses oder die Absolvierung eines Äquivalents (GED). Ihre Mutter Rosie äußerte, dass diese Problematik für ihre Familie leider nicht neu sei und sprach ihre Hoffnung auf Instagram aus: "Wir alle hoffen, dass sie einen Ausweg aus dieser tödlichen Krankheit findet."

Schon in der Vergangenheit sorgte Chelsea für Schlagzeilen, nachdem sie sich im Alter von 17 Jahren entschieden hatte, zu ihrer leiblichen Mutter nach Wisconsin zu ziehen. Das Verhältnis zwischen ihr und Rosie war über die Jahre hinweg von Höhen und Tiefen geprägt. Nach einer zwischenzeitlichen Entfremdung fand die Familie wieder zueinander, als Chelsea 2018 ihre erste Schwangerschaft bekannt gab. In letzter Zeit spitzte sich die Situation jedoch erneut zu, wie auch frühere Berichte über ihre aufeinanderfolgenden Verhaftungen im vergangenen Jahr zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rosie Chelsea O'Donnell, Tochter von Rosie O'Donnell

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell im Oktober 2023