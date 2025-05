Rosie O'Donnell pflegt Kontakt zu Sträfling Lyle Menendez

Rosie O'Donnell (63) und Lyle Menendez (57) sind eng befreundet – und das trotz Lyles lebenslanger Haftstrafe für den Mord an seinen Eltern im Jahr 1989. Seit ihrem ersten Kontakt im Jahr 1996 – zunächst per Brief, später telefonisch – hat sich zwischen der Schauspielerin und Lyle eine enge Verbindung entwickelt, wie Rosie nun im Gespräch mit Page Six verriet. Besonders intensiv wurde der Austausch ab 2022, nachdem Rosie in einer Dokumentation auf neue Details über die Menendez-Brüder gestoßen war und ihre Sicht dazu öffentlich machte. Seitdem telefonieren sie laut Rosies Angaben ein- bis dreimal pro Woche. Zudem unterstützt sie Lyle und seinen Bruder Erik Menendez (54) weiterhin in ihrem laufenden Bemühen um eine Neuverhandlung und besucht die beiden sogar im Gefängnis.

Die Freundschaft der beiden reicht inzwischen weit in Rosies Privatleben hinein. So hatte Lyle maßgeblichen Anteil daran, dass Rosie sich für einen Assistenzhund für ihr jüngstes Kind Clay entschied, das autistisch ist. Während sie lange mit sich haderte, ob ein solcher Schritt der richtige sei, bestärkte Lyle sie darin, das Angebot anzunehmen. "Er hat gesagt: 'Das wird Clay helfen und dir auch'", verriet Rosie Us Weekly. Tatsächlich brachte Assistenzhund Kuma spürbar neuen Schwung in Clays Leben: Die trüben Phasen wurden weniger und die Lebensfreude kehrte zurück.

Persönlich beschreibt die Komikerin das Verhältnis zu Lyle eher wie das zu einem großen Bruder oder einer großen Schwester – "eine Art große Schwester", wie sie in einem Interview mit Variety sagte. Sie lobte zudem Lyles Einsatz im Gefängnis – etwa seine Begleitung sterbender Mitgefangener und sein über Jahre tadelloses Verhalten, das auch die Beziehung zu seinem Bruder wieder gestärkt habe. Für Rosie selbst hat die Verbindung zu Lyle außerdem noch eine besondere Bedeutung. Im Gespräch mit der New York Times erklärte sie kürzlich: "Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich einen heterosexuellen Mann lieben und ihm wirklich vertrauen." Rosies aktuelles Leben findet nun, nach einem Umzug mit Clay ins irische Dublin, fernab der USA statt. Dort schätzt sie das dörfliche Miteinander und die offene Herzlichkeit, die ihr entgegengebracht wird.

Netflix Lyle Menendez im Jahr 1993

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992

