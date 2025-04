Rosie O'Donnell erinnert sich an Michelle Trachtenberg (†)

Rosie O'Donnell (63) spricht in einem berührenden Interview mit OK Magazine über ihre ehemalige Kollegin Michelle Trachtenberg (✝39), die im Februar dieses Jahres plötzlich verstarb. Die beiden Schauspielerinnen hatten 1996 für den Film "Harriet the Spy" zusammengearbeitet und sich drei Jahre vor Michelles Tod erneut angenähert. Seitdem hätten sie regelmäßig in Kontakt gestanden, verrät Rosie. "Ich habe sie einfach geliebt", sagt die 63-Jährige und zeigt sich tief betroffen über den Verlust: "Es ist eine tragische, tragische Tragödie, und es schmerzt mich sehr." Michelle war am 26. Februar in ihrer Wohnung in Manhattan von ihrer Mutter tot aufgefunden worden. Laut Gerichtsmedizin war die Todesursache eine Komplikation infolge von Diabetes mellitus. Zudem hatte sich die Schauspielerin vor ihrem Tod einer Lebertransplantation unterzogen, was ebenfalls zu gesundheitlichen Problemen führte.

Schon Monate vor dem tragischen Ereignis hatten sich Fans Sorgen um Michelles Gesundheitszustand gemacht. In Social-Media-Beiträgen aus dem Jahr 2024 wirkte die Schauspielerin dünn und erschöpft, was zu Kommentaren über ihr Aussehen führte. Michelle verteidigte sich damals öffentlich gegen die Kritik und schrieb: "Dies ist mein Gesicht. Kein Zeichen von Unterernährung oder anderen Problemen. Warum all der Hass?" Dennoch bestätigte ein Insider gegenüber dem Magazin People, dass Michelle offen mit Freunden über ihre Schwierigkeiten gesprochen habe und offensichtlich gesundheitlich stark angeschlagen gewesen sei. Die Schauspielerin, die durch Rollen in Gossip Girl und "Ice Princess" bekannt wurde, habe sich besonders in den Monaten vor ihrem Tod emotional und physisch in einem tiefen Loch befunden, hieß es weiter.

Rosie erinnert sich auch an die gemeinsame Arbeit mit Michelle und die beeindruckende Persönlichkeit der jungen Kollegin. Die beiden hätten beim Dreh von "Harriet the Spy" viel Zeit miteinander verbracht und Rosie habe Michelles außergewöhnliches Talent und ihre Stärke schon damals bewundert. Die Schauspielerin beschreibt, wie sie über die Jahre hinweg immer wieder an sie gedacht und gehofft habe, sie könne ihr in schwierigen Zeiten eine größere Stütze sein. Mit ihrer offenen Art, ihrem Humor und ihrer Energie sei Michelle ein besonderer Mensch gewesen, der von vielen geschätzt wurde. Auch Nachbarn wie Ariana Rodriguez, die Michelle regelmäßig in ihrem Wohnhaus begegnete, drückten ihre Trauer aus: "Ich werde sie hier wirklich vermissen. Sie war immer freundlich."

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

Getty Images Rosie O'Donell und Michelle Trachtenberg, 1996