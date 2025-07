Tochter von Rosie O'Donnell macht nach Haft Fortschritte

Chelsea O'Donnell, die Tochter von Rosie O'Donnell (63), macht offensichtlich Fortschritte in ihrer gerichtlich angeordneten Therapie. Über sechs Monate nach ihrer Festnahme wegen Vorwürfen der Kindesvernachlässigung und verschiedener Drogendelikte berichtet US Weekly nun von einem positiven Verlauf. Chelsea O'Donnell, die im März zu sechs Jahren Bewährung verurteilt wurde, wurde am 8. Juli für ihre Bemühungen gelobt. Bei mehreren Anhörungen berichtete sie von ihrer positiven Entwicklung und kündigte an, ihren Schulabschluss nachholen zu wollen. Zudem wird sie monatlich 198 Euro Kindesunterhalt für ihren Sohn Atlas zahlen, bis sie das Therapieprogramm abgeschlossen hat.

Laut Gerichtsdokumenten befindet sich Atlas derzeit in Pflegeunterbringung. Sollte er zu einem Elternteil zurückkehren, würde die Unterhaltspflicht für diesen Elternteil entfallen. Chelsea O'Donnell muss im Fall von Arbeitslosigkeit wöchentliche Bewerbungen nachweisen und sich bei einem Jobcenter anmelden. Ihr drogenbedingter Absturz begann letzten Herbst, als sie innerhalb von zwei Monaten dreimal festgenommen wurde. Bei ihrer letzten Vernehmung äußerte sie den Wunsch, sich einer intensiven Behandlung zu unterziehen und von den Drogen loszukommen. Zudem wurde sie verpflichtet, sich einer psychischen Untersuchung zu unterziehen und ihre Ausbildung abzuschließen.

Die Beziehung zwischen Chelsea O'Donnell und ihrer berühmten Mutter Rosie O'Donnell war über die Jahre hinweg angespannt. Rosie O'Donnell, die in der Vergangenheit über die Drogensucht ihrer Tochter sprach, äußerte dennoch die Hoffnung, dass Chelsea O'Donnell den Weg aus ihrer Sucht findet. Nach einer ersten Verhaftung im September fanden Polizeikräfte schockierende Zustände in Chelseas Heim. Chelsea hat insgesamt vier Kinder, von denen Atlas der Jüngste ist, und trug zeitweise sogar den Plan, ihren Nachnamen offiziell zu ändern, nahm aber letztlich von diesem Vorhaben Abstand.

Twitter / Rosie O'Donnell Rosie O'Donnel und ihre Tochter Chelsea

Instagram / rosie Rosie O'Donnell, Schauspielerin

Instagram / rosie Chelsea O'Donnell, Tochter von Rosie O'Donnell

