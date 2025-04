35 Jahre Eheglück: Stephen Baldwin verrät sein Geheimnis

Stephen Baldwin (58) hat kürzlich bei einer Veranstaltung in Pennsylvania das Geheimnis seiner fast 35-jährigen Ehe mit Kennya Baldwin verraten. Laut den Berichten von People hob der Papa von Hailey Bieber (28) vor allem die Bedeutung von "Vergebung" hervor. Im Gespräch mit Moderator Michael Devine erklärte der Schauspieler, dass weder Liebe noch Hingabe allein ausreichen würden, um eine Beziehung über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Stattdessen sei es ihre gemeinsame Glaubensrichtung und die Fähigkeit zur Vergebung, die ihre Ehe so besonders machen. Stephen und Kennya, die sich 1987 bei einer Busfahrt in New York kennenlernten, sind seit dem 10. Juni 1990 verheiratet.

Das Paar, das in den 1990er-Jahren eine Familie gründete, ist ein eingespieltes Team. Ihre erste Tochter Alaia (32) kam 1993 zur Welt, etwa drei Jahre nach der Hochzeit. Im November 1996 folgte ihr zweites Kind, Hailey, die später als Model und Unternehmerin Karriere machte. Die Ehefrau von Justin Bieber (31) hatte sich 2021 gegenüber dem Magazin Elle über die Ehe ihrer Eltern geäußert und verraten, wie diese sie bei ihrer eigenen Beziehung zu dem Sänger inspiriert hat: "Ich weiß, dass sie sich manchmal verrückt machen, aber sie lieben sich." Besonders die romantische Geschichte ihres Kennenlernens habe sie schon als Kind fasziniert und in ihr den Wunsch geweckt, selbst einmal jung zu heiraten.

Stephen wiederum äußerte sich vergangenes Jahr zu der Ehe seiner jüngsten Tochter und dem Weltstar. Im Interview mit Mail Online nannte er seinen Schwiegersohn einen der "mutigsten Künstler aller Zeiten". Und auch für seine Tochter hatte Stephen nur wohlwollende Worte übrig. "Ich bin einfach nur froh, dass er ein tolles Mädchen gefunden hat, das ihm beim Überleben hilft", lobte er Hailey.

Getty Images Hailey Biebers Eltern Steven und Kennya Baldwin im Oktober 2007

Getty Images Alaia Baldwin, Stephen Baldwin und Hailey Bieber im Jahr 2014

