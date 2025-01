Stephen Baldwin könnte in Alecs neuer Reality-Show auftreten

Stephen Baldwin (58) hat kürzlich angedeutet, dass er möglicherweise in der Reality-TV-Show seines älteren Bruders Alec Baldwin (66) auftreten wird. Die Sendung, die unter dem Titel "The Baldwins" bei TLC erscheinen soll, gibt Einblicke in das turbulente Familienleben von Alec und seiner Ehefrau Hilaria (41). "Mal sehen", meinte Stephen in einem Interview mit dem Magazin People und scherzte: "Ich weiß nicht, ob sie bereit für 'Opa' sind, aber wir werden sehen." Gleichzeitig schwärmte der 58-Jährige von seinem neuen Großvaterdasein: Seit der Geburt von Jack Blues, dem Sohn seiner Tochter Hailey Bieber (28) und Justin Bieber (30), sei sein Leben umso reicher geworden.

Alec, der seit vielen Jahren große und kleine Bildschirme füllt, plant, die Reality-Serie im Januar 2025 zu starten. Die Show soll nicht nur den Alltag mit seinen sieben Kindern und Ehefrau Hilaria zeigen, sondern auch die Höhen und Tiefen des Familienlebens beleuchten. In einem humorvollen Teaservideo auf Instagram erklärten die Baldwins im Sommer, dass sie "mit Kindern fertig" seien, dafür aber nun Fans und Zuschauer in ihr Zuhause einladen möchten. Hilaria, die als fünffache Mutter für ihr Multitasking bekannt ist, soll sich laut Insidern auf die Veröffentlichung freuen und hofft darauf, einen authentischen Einblick in ihr Familienchaos zu geben, das trotz Privilegien oft überraschend alltäglich sei.

Stephen, selbst Vater von zwei erwachsenen Töchtern, genießt inzwischen seine Rolle als Großvater in vollen Zügen. Neben Enkelsohn Jack Blues verbringt er viel Zeit mit seiner ältesten Tochter Alaia (31) und deren Tochter Iris, die mittlerweile fünf Jahre alt ist. Seine Kinder, so sagt er, führen ein glückliches Leben in ihren eigenen Familien, und er selbst verzichte darauf, sich großartig einzumischen. Stattdessen freue er sich, "sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie alle ihren Weg gehen". Über Baby Jack sagte er augenzwinkernd: "Er sieht jetzt schon aus wie ein kleines, plumpes Kartoffelchen – ich kann es kaum ertragen, wie süß er ist." Weihnachten soll Stephen mit Hailey, Justin und ihrem Sohn verbracht haben und ergänzt humorvoll, dass er gern auch mal den Babysitter übernehmen könnte.

Getty Images Hailey Baldwin und Vater Stephen Baldwin

Getty Images Stephen Baldwin und seine Familie im Jahr 2019

