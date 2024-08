"Amen": Stephen Baldwin gratuliert Tochter Hailey zur Geburt

Hailey (27) und Justin Bieber (30) durften endlich ihr Baby in die Arme schließen. Diese niedliche Nachricht gaben der Sänger und die Unternehmerin vor wenigen Stunden im Netz bekannt. Natürlich trudeln seitdem zahlreiche Glückwünsche an die frischgebackenen Eltern herein – so auch von bekannten Gesichtern. Haileys Vater Stephen Baldwin (58) richtet via X das Wort an seine Tochter, seinen Schwiegersohn und seinen Enkel, er reagiert auf ein Posting von Justins Mama: "Amen, herzlichen Glückwunsch an euch und möge Gott unsere Familie weiterhin segnen."

Die Mutter des "Baby"-Interpreten Pattie Mallette (49) ließ es sich nicht nehmen, öffentlich zu gratulieren. "Oh mein Herz. Willkommen, Baby Jack! Ich liebe dich so sehr", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Dem Herrn sei Dank, was für ein Wunder." Neben dem Vater von Hailey und der Mutter von Justin finden sich auch weitere Stars, die dem Ehepaar die herzlichsten Glückwünsche ausrichten. Unter anderem auch Khloé Kardashian (40): "Jack Blues! Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe diesen kleinen Fuß so sehr."

Als Stephen das letzte Mal das Wort an Hailey richtete, sorgte er mit seiner Bitte für Ärger bei der 27-Jährigen. "Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch einen Moment Zeit, um ein Gebet für sie zu entrichten, damit sie Weisheit und Schutz erhalten [...]", schrieb der 58-Jährige im Februar dieses Jahres auf Instagram und löste damit große Aufregung unter den Fans aus. Sofort fingen die Spekulationen um eine mögliche Trennung von Justin und Hailey an. Doch die beiden trotzten den Gerüchten und rundeten ihr Familienglück mit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues nun vollends ab.

Getty Images Pattie Mallette, Justin Bieber und Hailey Bieber

Getty Images Stephen Baldwin und Hailey Bieber im Jahr 2011

