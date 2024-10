Papa Stephen lobt: Hailey hilft Justin Bieber beim Überleben

Hailey Bieber (27) ist auch in schweren Zeiten für ihren Ehemann Justin Bieber (30) da und bietet ihm Hilfe und Unterstützung – äußert jetzt ihr Vater, der Schauspieler Stephen Baldwin (58). In einem Interview mit Mail Online nennt er Justin einen der "mutigsten Künstler aller Zeiten". Dieses Lob kommt, nachdem der Sänger aufgrund von Anschuldigungen gegen seinen früheren Mentor P. Diddy (54) öffentlich unter Druck geraten ist. "Ich bin einfach nur froh, dass er ein tolles Mädchen gefunden hat, das ihm beim Überleben hilft", betont Stephen und lobt damit seine Tochter Hailey.

Seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August haben sich Hailey und Justin auf ihre Familie konzentriert. Stephen beschreibt die frischgebackenen Eltern als "sehr entspannt" und deutet an, dass auch die Fans den kleinen Jack schon bald zu sehen bekommen könnten. Er signalisiert außerdem, dass das gemeinsame Babyglück das Paar aktuell wohl gut von den Negativschlagzeilen ablenken kann. "Ihr Glück, ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit sind jetzt offensichtlich besser als je zuvor", bestätigt Stephen.

Seit P. Diddys Verhaftung vor rund einem Monat wird viel über Justins Rolle in dem mutmaßlichen Netz aus Straftaten des Musikproduzenten spekuliert. "Justin ist im Moment psychisch in einer schwierigen Lage", berichtete kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly und erklärte weiter: "Ihn verbindet eine so lange Geschichte mit Diddy und die Vorwürfe gegen ihn waren schwer zu verarbeiten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Baldwin und Hailey Bieber im Jahr 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Anzeige Anzeige