So beschreibt Stephen Baldwin seinen Enkel Jack Blues Bieber

Seit wenigen Wochen ist Stephen Baldwin (58) stolzer Großvater des kleinen Jack Blues. In das erste Kind seiner Tochter Hailey Bieber (27) ist der Schauspieler ganz vernarrt – das beweist er im Gespräch mit People auf der Party zum 50. Jubiläum des Magazins in Los Angeles. Um seinen neugeborenen Enkel zu beschreiben, reichen dem "Die üblichen Verdächtigen"-Darsteller zwei simple, aber ausdrucksstarke Worte. "Er ist unglaublich süß", schwärmt Stephen.

Für Stephen ist es bereits das zweite Enkelkind – seine ältere Tochter Alaia Baldwin (31) machte ihn bereits 2020 zum ersten Mal zum Opa. Weniger aufregend scheint das die Sache für den 58-Jährigen aber nicht zu machen. Während des Gesprächs könnte ihm prompt noch eine Andeutung herausgerutscht sein, die bei vielen Fans große Hoffnungen schürt: "Und die Welt wird ihn bald sehen." Heißt das etwa, dass Justin Bieber (30) und seine Ehefrau entschieden haben, ihren Erstgeborenen bald öffentlich zu zeigen? Bis jetzt bekam man den Sprössling noch nicht zu Gesicht – lediglich ein Foto vom Fuß des kleinen Mannes teilte der "Stay"-Interpret und verkündete damit vergangenen Monat die Geburt und den Namen des Babys.

Im Leben von Hailey und dem Sänger spielt Stephen eine ganz besondere Rolle: Durch ihn lernten sich die beiden kennen! Bereits im Jahr 2009 – die Rhode-Gründerin war damals 12, der Teeniestar 15 Jahre alt – stellte er sie einander hinter der Bühne der TV-Show "Today" vor. Als die heute 27-Jährige und der "Love Yourself"-Interpret die Geburt ihres kleinen Wunders bekannt gaben, war Haileys Vater einer der ersten, der öffentlich zu diesem Ereignis gratulierte: "Amen, herzlichen Glückwunsch an euch und möge Gott unsere Familie weiterhin segnen", richtete er via X das Wort an die frisch gebackenen Eltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Larry Busacca/ Getty Images Schauspieler Stephen Baldwin bei einer New Yorker Premiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige