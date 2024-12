So vernarrt ist Stephen Baldwin in Enkelsöhnchen Jack Blues

In diesem Jahr feiern Hailey (28) und Justin Bieber (30) ihr erstes Weihnachten als Eltern. Wie der Vater des Models gegenüber TooFab verrät, genießen sie die Feiertage im Kreise der Familie. "Wir bereiten uns auf Weihnachten mit Baby Jack Blues vor. Wir sind begeistert", erklärte Stephen Baldwin (58). All die Zeit mit seinem Enkel zu verbringen, stimmt den Schauspieler überglücklich, wie er zum Ausdruck bringt. Er kommt aus dem Schwärmen über Baby Jack gar nicht mehr raus. "Er ist gewachsen wie Unkraut. Eigentlich sieht er aus wie eine kleine pummelige Kartoffel. Er ist so süß, ich kann es kaum fassen!"

Eigentlich soll das Verhältnis zwischen Hailey und ihrer Familie ziemlich angespannt sein. Wie ein Insider noch vor wenigen Monaten gegenüber Daily Mail erklärte, halte die Beauty ihre Eltern aus dem Leben ihres Sohnemanns raus. Der Grund seien unter anderem religiöse und politische Differenzen. Außerdem habe die 28-Jährige ihrem Vater und Mama Kennya Baldwin die Schwangerschaft monatelang verheimlicht, wodurch sich die Beziehung noch mehr verschlechtert haben soll.

Ob sich Hailey und ihre Eltern wieder angenähert haben, bleibt ungewiss. Auf einen kann sie jedoch immer zählen: auf ihren Justin. Seit rund zehn Jahren gehen die zwei nun gemeinsam durchs Leben. 2018 gaben sie sich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort und schworen sich ewige Liebe. Im Laufe der Jahre fantasierten Fans regelmäßig über eine Krise in ihrer Ehe und spekulierten, ob es womöglich zu einer Trennung von Hailey und dem "Love Yourself"-Interpreten kommen wird. Doch von den Gerüchten zeigt sich das Paar stets unbeeindruckt. "Sie lachen über die ständigen Scheidungsgerüchte", berichtete eine Quelle gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Baldwin und Hailey Bieber im Jahr 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige