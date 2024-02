Fans in Sorge: Was ist bei Hailey und Justin Bieber los?

Ist bei ihnen alles in Ordnung? Eigentlich gelten Justin (29) und Hailey Bieber (27) als Traumpaar schlechthin. Jetzt ist es jedoch ausgerechnet der Vater des Models, der den Fans Sorgen bereitet. Stephen Baldwin (57) schreibt auf seinem Instagram-Profil plötzlich: "Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch einen Moment Zeit, um ein Gebet für sie zu entrichten, damit sie Weisheit und Schutz erhalten [...]!" Was bei dem Sänger und seiner Liebsten los ist, bleibt bislang unklar.

