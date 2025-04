Ehrliche Worte: Sara Ali Khan beneidet Kollegin Alia Bhatt

Alia Bhatt (32) hat im vergangenen Jahr einen der größten Erfolge ihrer Karriere gefeiert: Sie gewann den National Award als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Gangubai Kathiawadi". Doch damit nicht genug – 2022 war ein außergewöhnliches Jahr für die Bollywood-Schauspielerin: Sie heiratete Ranbir Kapoor (42) und wurde im November Mutter ihrer Tochter Raha. Ihre Kollegin Sara Ali Khan (29) sprach in einem Interview mit NDTV Yuva nun offen über ihre Gefühle und gab zu, von Alias Leben beeindruckt – und auch ein wenig neidisch – zu sein: "Als sie den National Award gewann, dachte ich: 'Sie hat ihn bekommen, sie hat ein Kind, ihr Leben ist perfekt.'"

Sara verriet, dass sie Alia bewunderte. Gleichzeitig erkannte sie aber auch, wie leicht es ist, nur die glänzende Oberfläche des Erfolgs zu sehen. Sie schilderte, dass Neid oft bedeutet, das Gesamtbild nicht sehen zu wollen: "Man sieht nur die guten Dinge und fragt nicht, was dahintersteckt. Neid ist wie Blindheit." Sie betonte außerdem, dass ihr nicht bewusst war, wie viel ihre Kollegin durchmachen musste, um an diesen Punkt in ihrem Leben zu kommen. "Es gibt zwei Seiten der Medaille", so Sara.

Sara selbst ist seit ihrem Bollywood-Debüt "Kedarnath" mit Sushant Singh Rajput (✝34) ein fester Bestandteil der Filmindustrie. Ihr emotionales Geständnis über Neid und Bewunderung für Alia zeigt jedoch auch ihre selbstreflektierte Art, mit ihren eigenen Unsicherheiten umzugehen. Abseits der Leinwand ist Sara dafür bekannt, ehrliche Einblicke in ihr Leben zu geben. So äußerte sich die 29-Jährige zuletzt gegenüber NDTV transparent zu der dramatischen Messerattacke auf ihren Vater Saif Ali Khan (54): "Es hätte so viel schlimmer ausgehen können. Wir sind einfach nur dankbar, dass alles gut gegangen ist."

Getty Images Ranbir Kapoor, seine Tochter Raha und seine Frau Alia Bhatt, Dezember 2023

Getty Images Sara Ali Khan und Saif Ali Khan, Dezember 2018

