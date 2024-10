Die Stars von Morgen? Das ist der Nachwuchs von Bollywood

Die Bollywood-Branche lebt seit Jahren von absoluten Megastars wie Amitabh Bachchan (82), Kajol (50) oder Shah Rukh Khan (58). Diese Berühmtheiten sind schon lange im Geschäft, sodass sich allmählich die Frage stellt, wer die etablierten Schauspieler eines Tages ablösen könnte? Infrage kommen dafür zahlreiche Nachwuchstalente, vorrangig aus den Kreisen der bereits berühmten Familien. Zu den aktuell heiß gehandelten Namen gehören laut Business Insider India in erster Linie Suhana Khan (24), als Tochter von Shah Rukh, ihr Bruder Aryan Khan sowie die schon sehr gefragte Tochter von Saif Ali Khan, Sara Ali Khan.

Suhana machte bereits ihr großes Filmdebüt in "The Archies", der indischen Version von Riverdale. Dort spielte sie an der Seite von ebenfalls aufstrebenden Schauspielern wie Agastya Nanda, dem Enkel von Amitabh, und Khushi Kapoor, die jüngere Tochter der verstorbenen berühmten Schauspielerin Sridevi. Die ältere Tochter Janhvi Kapoor zählt bereits zu den etablierteren Darstellerinnen und kann ebenso wie ihre beliebte junge Kollegin Sara schon jetzt eine Reihe von Filmprojekten vorweisen.

Aryan hält sich als ältester Sohn von Shah Rukh im Moment lieber hinter der Kamera auf anstatt davor, da er zurzeit als Regisseur in Bollywood durchstarten möchte. Eine Quelle verriet Pinkvilla allerdings, dass einige Top-Produzenten und -Regisseure aus der indischen Filmbranche versuchen, den Promi-Spross vor die Linse zu bekommen. Der Insider betonte demnach: "Jeder, der Aryan getroffen hat, ist der Meinung, dass er die Persönlichkeit und die Ausstrahlung hat, um der Star zu werden, auf den die Branche wartet."

Getty Images Khushi Kapoor, ihr Vater Boney Kapoor und ihre ältere Schwester Janhvi Kapoor

Getty Images Aryan Khan, Gauri Khan, AbRam Khan und Shah Rukh Khan

