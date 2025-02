Die Stars der Kapoor-Familie feiern ausgelassen auf Hochzeit

Aadar Jain und Alekha Advani stecken mitten in ihren Hochzeitsfeierlichkeiten, und die Mehendi-Zeremonie des Paares sorgte für strahlende Gesichter in Mumbai. Aadar, ein Mitglied der berühmten Kapoor-Familie, und Alekha feierten das traditionelle Event im Beisein zahlreicher prominenter Verwandter. Schauspielerin Kareena Kapoor (44) posierte für Fotos mit Familie und Gästen, während Ranbir Kapoor (42) und seine Ehefrau Alia Bhatt (31) gemeinsam für eine ausgelassene Tanzstimmung sorgten. Auch Alias Mutter Soni Razdan war mit von der Partie. Choreograf Rajendra Masterji, der für die Tanzvorbereitungen verantwortlich war, teilte Eindrücke und verriet auf Instagram: "Es war ein lustiger Abend mit tollen Performances."

Den festlichen Abend prägten nicht nur die elegante Garderobe sowie Tanzeinlagen der Anwesenden, sondern auch emotionale Momente. Aadar, der Enkel des verstorbenen Schauspielers Raj Kapoor, hielt in einer emotionalen Rede fest, dass er Alekha bereits seit seiner Kindheit ins Herz geschlossen hatte. Jedoch brachte er erst jetzt den Mut auf, sie offiziell zu heiraten. Die Mehendi-Zeremonie war allerdings nur der Startschuss für eine Reihe traditioneller Hochzeitsrituale, die in den kommenden Tagen noch ihren Höhepunkt finden sollen. Erst letzten Monat feierte das Paar ein großes "White Wedding"-Event in Goa, bevor nun die Zeremonien nach hinduistischen Traditionen fortgesetzt werden.

Für Kareena war die Mehendi-Zeremonie auch eine willkommene Ablenkung von den jüngsten Ereignissen um ihren Ehemann Saif Ali Khan (54). Der Bollywood-Star war vor etwa einem Monat Opfer eines dramatischen Raubüberfalls in ihrem Zuhause geworden, bei dem er mehrere Stichwunden erlitt. Nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt und zwei notwendigen Operationen konnte er mittlerweile nach Hause zurückkehren. Die Feierlichkeiten in Mumbai boten der besorgten Darstellerin daher die Gelegenheit, den Trubel hinter sich zu lassen und sich gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden auf die positiven Momente zu konzentrieren.

Instagram / aadarjain Alekha Advani und Aadar Jain, Dezember 2024

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Mai 2018

