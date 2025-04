Sara Ali Khan fühlt sich immer noch wie ein "fettes Kind"

Sara Ali Khan (29) hat offenbart, dass ihr Kampf mit dem eigenen Gewicht auch heute noch ein großes Thema für sie ist. Die TV-Bekanntheit berichtete, dass sie in ihrer Studienzeit bis zu 96 Kilogramm auf die Waage brachte. "Ich war nicht übergewichtig, ich habe die Waage gesprengt", schilderte Sara laut Hindustan Times offen in einem Interview. Der Anstoß für ihren Gewichtsverlust kam schließlich von Regisseur Karan Johar, der ihr ein Filmangebot machen wollte – unter einer Bedingung: Sie müsse "die Hälfte von sich verlieren". Mithilfe eiserner Disziplin schaffte Sara es, über 45 Kilo abzunehmen. Trotz der beachtlichen Transformation gestand sie, dass sie sich noch immer wie ein "fettes Kind" fühle: "Das geht nicht weg, niemals. Dieser Fettkomplex bleibt für immer im Gehirn."

Die Schauspielerin berichtete in dem Gespräch davon, wie schwierig es sei, mit den mentalen und körperlichen Aspekten einer dauerhaften Gewichtskontrolle umzugehen. Nachdem sie bereits im College sehr übergewichtig war, sei sie oft in einen "Abwärtsstrudel" geraten: "Wenn du jeden Morgen aufwachst, 85 Kilogramm wiegst und nichts mehr passt, verlierst du irgendwann komplett die Motivation, denn was macht es noch für einen Unterschied, ob 85 oder 96 Kilo?" Sara betonte, dass Übergewicht nicht nur die optische Erscheinung beeinflusse, sondern auch die Hormone und damit die gesamte Gesundheit. Vor allem nach Phasen, in denen sie wieder zunahm und ihr "Gesicht rund wurde und alles klobig wirkte", fühlte sie sich auch emotional nicht im Gleichgewicht. Sie plädiert deshalb an alle, achtsam mit Ungesundem umzugehen: "Es beeinflusst nicht nur das Aussehen, sondern auch die mentale Verfassung und die Hormone."

Schon in der Vergangenheit zeigte sich die Tochter von Saif Ali Khan (54) sehr offen, wenn es um persönliche Themen geht. In einem früheren Interview sprach sie auch über ihren Umgang mit Psychotherapie und wie sehr ihr das geholfen hat, mental ausgeglichen zu bleiben. "Sich um sich selbst zu kümmern, bedeutet nicht nur, gut auszusehen, sondern sich von innen heraus gut zu fühlen", schilderte die Inderin reflektiert im Gespräch mit Times Now Digital. Die 29-Jährige unterstrich damit, wie eng körperliches Wohlbefinden und mentale Gesundheit für sie miteinander verknüpft sind. Zudem betonte sie, dass Therapie ihr hilft, in Balance zu bleiben und mehr Klarheit zu gewinnen.

Getty Images Sara Ali Khan, Mai 2023

Getty Images Sara Ali Khan und Saif Ali Khan, Dezember 2018

