Sara Ali Khan genießt Familien-Traumurlaub in der Schweiz

Die beliebte Bollywood-Bekanntheit Sara Ali Khan (29) braucht hin und wieder einmal eine Auszeit von ihrem stressigen Arbeitsalltag. So verbringt sie nun in Begleitung ihres Bruders Ibrahim Ali Khan (24) und ihrer Mutter Amrita Singh einen entspannten Urlaub in der Schweiz. Auf ihrem Instagram-Kanal lässt sie ihre Follower mit privaten Schnappschüssen an dem idyllischen Trip teilhaben. Mit einer Reihe von Fotos vor traumhafter Bergkulisse begeistert sie ihre Fans sofort. Unter dem Post formuliert sie "Meine grünste 'Red Flag'" und fügt das Emoji der Schweizer Flagge hinzu.

Auf den Fotos ist nicht nur die Darstellerin beim Sonnenbaden und im Grünen zu sehen, sondern auch ihre Mama sowie ihr Bruder. Eine Aufnahme zeigt sie sichtlich glücklich mit ihrem Geschwisterchen auf einer Mauer. Während Ibrahim cool mit Sonnenbrille und roter Jacke posiert, entscheidet sich Sara für einen gelben Look mit passendem Cap. Im Kommentarbereich betonten zahlreiche Fans ihre Begeisterung über die privaten Bilder. Ein Anhänger schwärmt: "Ich liebe deine Fotos, sie sind so echt und authentisch. Kein Drama. Einfach eine chillige Urlaubsstimmung."

Sara gewährt ihren Fans nicht nur Einblicke in ihre idyllischen Urlaubstrips, sondern auch in ihre Psyche. Die Schauspielerin spricht offen darüber, dass sie keine Scheu habe, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es nötig sei. "Sich um sich selbst zu kümmern, bedeutet nicht nur, gut auszusehen, sondern sich von innen heraus gut zu fühlen", erklärt die 29-Jährige im Gespräch mit Times Now Digital. Sie schildert in diesem Zusammenhang, dass Therapie ihr oft dabei helfe, in Balance zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / saraalikhan95 Ibrahim Ali Khan und Sara Ali Khan in der Schweiz, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / saraalikhan95 Sara Ali Khan, April 2025

Anzeige Anzeige