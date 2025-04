Sara Ali Khan steht selbstbewusst zu ihrer Psychotherapie

Sara Ali Khan (29) hat in einem Interview offenbart, wie wichtig ihr Therapie für das eigene Wohlbefinden ist. Die Schauspielerin sprach darüber, dass sie keine Scheu hat, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie sich danach fühlt. "Sich um sich selbst zu kümmern, bedeutet nicht nur, gut auszusehen, sondern sich von innen heraus gut zu fühlen", schilderte Sara im Gespräch mit Times Now Digital. Sie erklärte, dass Therapie ihr hilft, in Balance zu bleiben, mehr Klarheit zu gewinnen und ihre mentale Gesundheit zu priorisieren. Dabei betonte die Bollywood-Bekanntheit, dass ein gesunder Geist genauso wichtig sei wie ein gesunder Körper.

Sara, die bereits in der Vergangenheit oft über ihre Herausforderungen gesprochen hat, etwa über den Umgang mit ihrem Körperbild oder ihre beeindruckende Abnehmreise, möchte mit ihren Erfahrungen andere inspirieren. Sie hob hervor, dass Therapie nicht nur dabei hilft, Stress und negative Gedanken loszulassen, sondern auch gesunde Mechanismen vermittelt, um mit Belastungen umzugehen. Für Sara gehe es vor allem darum, Grenzen zu setzen, die eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren und sich selbst mit Freundlichkeit zu begegnen.

Abseits der Leinwand zeigt sich Sara oft von einer reflektierten und zugänglichen Seite. Ihre Offenheit in Interviews schätzen ihre Fans besonders – zuletzt in Bezug auf ihren Vater Saif Ali Khan (54). Dieser musste sich nach einem Messerangriff und ernsten Verletzungen in den vergangenen Wochen erholen. Die Attacke auf ihn erschütterte sowohl seine Familie als auch die gesamte Bollywood-Community zutiefst. Die Inderin äußerte in einem Gespräch mit NDTV ihre Erleichterung darüber, dass ihr Papa nach der lebensbedrohlichen Situation wieder genesen konnte: "Es hätte so viel schlimmer ausgehen können. Wir sind einfach nur dankbar, dass alles gut gegangen ist."

Getty Images Sara Ali Khan, März 2023

Getty Images Sara Ali Khan und Saif Ali Khan, Dezember 2018

