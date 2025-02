Alia Bhatt reagiert auf das frühere Liebesleben ihres Mannes

In einem früheren Interview mit Filmfare sprach Alia Bhatt (31) offen über die Vergangenheit ihres Ehemannes Ranbir Kapoor (42), der vor ihrer gemeinsamen Beziehung mit einigen bekannten Schauspielerinnen wie Deepika Padukone (39) liiert war. Auf die Frage, wie sie mit seinem "bewegten Liebesleben" umgehen würde, reagierte die Bollywood-Bekanntheit selbstbewusst und charmant: "Ich bin nicht weniger wert als sie." Damit machte Alia klar, dass sie sich in ihrer Beziehung keinesfalls herabgewürdigt fühlt.

Während desselben Interviews sprach Alia auch über die Vorzüge ihres Ehemanns und hob hervor, wie sehr sie ihn bewundern würde. Sie bezeichnete ihn dabei liebevoll als "einfachen und gutherzigen Menschen". Offensichtlich haben die beiden in dem jeweils anderen die Liebe ihres Lebens gefunden. Im April 2022 gaben die Stars einander ganz romantisch das Jawort bei einer intimen Zeremonie in ihrem Zuhause in Mumbai. Ihre Familien und engen Freunde begleiteten sie bei diesem besonderen Moment. Bereits kurze Zeit später folgte ein weiteres freudiges Ereignis: Im November desselben Jahres wurden sie Eltern ihrer Tochter Raha.

Das Traumpaar war in den letzten Monaten nicht nur in Indien, sondern auch international Gesprächsthema. Beim Red Sea International Film Festival 2024 in Dschidda sorgte Ranbir nämlich für Aufsehen, als er unerwartet auf dem roten Teppich auf die Hollywood-Regisseurin und Schauspielerin Olivia Wilde (40) traf. Ein Video der beiden Stars, die sich lächelnd die Hand gaben und für die Fotografen posierten, ging auf X viral. Der Darsteller bezauberte dabei in einem besonderen Outfit, das klassische indische und westliche Elemente geschickt miteinander verband.

Getty Images Ranbir Kapoor, Raha Kapoor und Alia Bhatt, Dezember 2024

Getty Images Ranbir Kapoor beim Red Sea International Film Festival 2024

