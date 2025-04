Coachella fährt 2025 hochkarätige Überraschungsgäste auf

Das Coachella Festival zieht jedes Jahr Tausende Menschen in die Wüste Kaliforniens. Obwohl immer auch Stars mit von der Partie sind, begeistern in diesem Jahr vor allem die Performances auf der Bühne mit einigen Überraschungen. Ein besonderes Highlight bot sicherlich Charli XCX (32), die bei ihrem Auftritt völlig unerwartet ihre Kollegin Billie Eilish (23) auf die Bühne holte. Doch dabei blieb es nicht. Die Sängerin hatte noch mehr Gäste in petto, die schon mit ihr auf ihrem Remix-Album sangen: So performte sie noch mit Lorde (28) und dem Musiker Troye Sivan. Vor Begeisterung ausgeflippt sind die Fans auch beim Auftritt von Benson Boone (22). Der Sänger hatte eine Cover-Version von "Bohemian Rhapsody" in seiner Setlist – und was wäre "Bohemian Rhapsody" ohne Queen: Als Überraschung begleitete ihn Brian May (77), der Gitarrist der ikonischen Band.

Auch DJ Zedd (35) ließ sich von hochkarätigen Gästen unterstützen. Der Deutsch-Russe hinterließ bei seinem Publikum mächtig Eindruck, als er nicht nur mit John Mayer (47), sondern auch mit Countrystar Maren Morris (35) und dem ganzen Orchester der Los Angeles Philharmonics auftrat. Für weitere besondere Auftritte sorgte zudem Megan Thee Stallion (30). Die Rapperin holte sich zum einen Hollywoodstar Queen Latifah (55) auf die Bühne, performte dann aber auch noch mit Victoria Monét (35) und Ciara (39). Mit Country-Sänger Shaboozey (29) stand Miley Cyrus' (32) kleine Schwester Noah (25) auf der Bühne und Machine Gun Kelly (34) sowie DJ Paul (48) durften mit der Rap-Gruppe Three 6 Mafia auftreten.

Als Headliner für das diesjährige Coachella wurden Lady Gaga (39), Green Day und Post Malone (29) angekündigt. Vor allem Lady Gaga sorgte aber für ein besonderes Spektakel, denn sie baute eine gewaltige Bühnenshow auf. Ihre Bühne wurde mit einer beeindruckenden gotischen Kulisse bestückt – unter anderem befanden sich darunter Statuen von Gargoyles und Engeln. Die Sängerin selbst eröffnete ihre Show in einem ausladenden tiefroten Kleid und dem Hit "Bloody Mary". Ihre Klassiker wie "Poker Face" durften natürlich auch nicht fehlen. Dafür wurde ihr Bühnenbild in ein riesiges Schachbrett verwandelt, auf dem die Tänzer sich ein choreografiertes Match lieferten. Bei den Fans kommt das an! Sie bezeichnen Lady Gagas Auftritt bei X unter anderem als "beste Coachella-Performance aller Zeiten".

Getty Images Benson Boone beim Coachella-Festival in Kalifornien, April 2025

Getty Images Lady Gaga auf der Bühne beim Coachella 2025

