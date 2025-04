Aufwendige Bühnenshow: Lady Gaga begeistert beim Coachella

Lady Gaga (39) hat mit ihrer spektakulären Performance beim Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, Kalifornien, alle Erwartungen übertroffen. Am Freitagabend stand die Sängerin zum zweiten Mal nach 2017 als Headlinerin auf der berühmten Bühne und präsentierte eine Show, die Fans weltweit ins Schwärmen brachte. Wie Daily Mail berichtet, zog sie das Publikum mit dem Eröffnungssong "Bloody Mary", eindrucksvollen Visuals und einem opulenten roten Kleid direkt in ihren Bann. Die Bühne wurde als gotisches Meisterwerk mit Gargoyles und Engelsstatuen gestaltet. Mit Songs wie "Abracadabra", "Judas" und "Scheiße" setzte sie ihre beeindruckende Darbietung in mehreren Akten fort.

Neben ihrer unverkennbaren Stimme und makellosen Choreografien überraschte die Sängerin mit kreativen Bühnenelementen. Für ihren Hit "Poker Face" verwandelte sich die Bühne in ein überdimensionales Schachbrett, auf dem sie und ihre Tänzer eine durchdachte "Schach-Schlacht" inszenierten. Die Show wurde auf X von Fans als "beste Coachella-Performance aller Zeiten" gefeiert. Viele lobten die aufwendigen Kostümwechsel und die atemberaubende Erzählweise – Elemente, die typisch für die kreative Handschrift von Lady Gaga sind. Die Sängerin selbst beschrieb ihre Show im Vorfeld als "Oper im Herzen der Wüste" und ließ keinen Zweifel daran, dass sie hohe Maßstäbe für Live-Auftritte setzt.

Abseits der Coachella-Bühne hat Lady Gaga spannende Pläne verkündet. Im März gab sie ihre lang erwarteten Tourdaten für das kommende Jahr bekannt – darunter auch Auftritte in ikonischen Locations wie der O2 Arena in London und dem Madison Square Garden in New York. Besonders freuen dürfen sich ihre Fans in Australien, wo sie im Dezember nach elf Jahren erstmals wieder auftreten wird. Die Sängerin beschreibt jeden Auftritt als eine Chance, die Menschen zu begeistern. "Wenn ich sie von 23 Uhr bis 1 Uhr nachts glücklich machen kann, dann ist das mein Ziel", verriet sie im Interview mit der New York Times.

Getty Images Lady Gaga beim Coachella-Festival 2017

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

