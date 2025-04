Selten: Moderator Marco Schreyl schwärmt von seinem Partner

Marco Schreyl (51), bekannt als TV-Moderator, war in Plauderlaune: In einem Interview mit dem Magazin Gala hat er überraschend offen über sein Privatleben gesprochen. Dabei enthüllte er, dass er sehr glücklich mit seinem Partner sei, ohne jedoch konkrete Details preiszugeben. "Ich habe einen tollen Menschen, mit dem ich toll durchs Leben gehen kann", schwärmte Marco. Auch sein Coming-out thematisierte er: "Ich bin seit 51 Jahren der, der ich bin." Für ihn sei es selbstverständlich, als Person des öffentlichen Lebens auch über Privates zu sprechen, jedoch nicht exzessiv. Vieles habe er nie bewusst verheimlicht, sondern schlicht nicht thematisiert.

Das Privatleben sei ihm dennoch sehr wichtig, betonte der Moderator, der seit Jahren fest zur deutschen TV-Landschaft gehört und vor allem mit seinem Karriere-Aus bei RTL für Schlagzeilen sorgte. Er erklärte, er empfinde es als übertrieben, dass das Coming-out von Prominenten in Deutschland immer noch als großes Thema dargestellt werde. Die Freude über seine glückliche Beziehung wolle er aber nicht verbergen, auch wenn er bewusst den genauen Umfang seines Lebens abseits der Kameras selbstbestimmt steuere. "Privatleben ist ein zusammengesetztes Wort aus 'Privat' und 'Leben', und ich habe da sehr viel Freude", fügte Marco, der Fans vor allem als Moderator der Castingshow DSDS im Gedächtnis bleibt, hinzu.

Schon in der Vergangenheit zeigte Marco durch behutsame Offenheit einen entschlossenen Umgang mit persönlichen Themen. So sprach er beispielsweise über die schwere Krankheit seiner Mutter, die an Chorea Huntington – einer Erbkrankheit, die auch ihn potenziell betreffen könnte – litt. Lange hatte er das Versprechen gehalten, diese familiäre Herausforderung nicht öffentlich zu machen. Erst Jahre nach ihrem Tod entschied er sich, darüber zu sprechen – auch, um Menschen Mut zu machen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Offene Worte wie diese sind selten bei einem Star, der sein Privatleben sonst gerne schützt. Doch Marco zeigt, wie viel Stärke in Transparenz stecken kann – ob in der Familie oder in der Liebe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marco Schreyl, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / marco_schreyl Marco Schreyl im Oktober 2023

Anzeige Anzeige