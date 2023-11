Thomas' Ablösung: Wer könnte "Wetten, dass..?" moderieren?

Wen seht ihr an Thomas Gottschalks (73) Stelle? Gestern Abend flimmerte die letzte Ausgabe von Wetten, dass..? mit dem 73-Jährigen als Moderator über die Bildschirme. Der Blondschopf verabschiedete sich ein für alle Mal von dem Unterhaltungsformat und von den Fans. Das muss aber wohl nicht das Aus für die Sendung bedeuten. Angeblich könnte die Show im Sommer 2025 zurückkehren. Doch wer soll dann das Spektakel moderieren?

"Wetten, dass..?" ist nicht nur für die spannenden Wetteinsätze bekannt, sondern auch für die geladenen nationalen und internationalen A-Promis. Daher sollte der nächste Moderator am besten schon mal Hollywood-Luft geschnuppert haben. Vielen Fans dürfte direkt Steven Gätjen (51) in den Kopf schießen. Denn mit Brad Pitt (59) und Co. ist er bereits per du. Aber auch Marco Schreyl (49) kann mit seiner TV-Erfahrung glänzen. Er moderierte jahrelang DSDS und stand beispielsweise 2016 mit Eva Longoria (48) auf der Bühne, um den Weltfußballer des Jahres auszuzeichnen.

Wegen seiner eigenen Late-Night-Show, in der er schon mit Ed Sheeran (32) und Co. schnacken durfte, wäre Klaas Heufer-Umlauf (40) ein Spitzenkandidat für den Job. Vielleicht sogar in Kombination mit Joko Winterscheidt (44)? Das Fernseh-Duo ist für pures Entertainment bekannt – genauso aber auch Barbara Schöneberger (49). Ihre flotten Sprüche, Outfits und polarisierende Art könnten die Zuschauer ebenfalls gut unterhalten.

Für Glanz und Glamour hingegen dürften Sylvie Meis (45) und Nazan Eckes (47) sorgen. Letztere steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Sie moderierte nicht nur einst die World Music Awards und Let's Dance – die TV-Bekanntheit arbeitet hin und wieder als Model. Aber auch Sylvie wäre eine Top-Kandidatin. Ihre deutsche Fernsehkarriere begann mit Das Supertalent, reicht mittlerweile von "Let's Dance" bis Love Island. Somit ist sie zudem vielen jüngeren Zuschauern bekannt. Wer soll eurer Meinung nach "Wetten, dass..?" moderieren? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Moderator Steven Gätjen

Anzeige

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Anzeige

Getty Images Marco Schreyl und Eva Longoria bei den The Best FIFA Football Awards 2016

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de