Schwere Zeit: Steckt das hinter Marco Schreyls Rauswurf?

War das der Grund für sein Verhalten? Vor Kurzem war das Ende der Zusammenarbeit zwischen RTL und Marco Schreyl (49) bekannt gegeben worden. Zum zweiten Mal muss sich der ehemalige DSDS-Moderator von seinem Sender verabschieden. Sein Vertrag läuft nach jahrelanger Zusammenarbeit aus und wird nicht verlängert. Nach der Veröffentlichung dieser Information machten sich unschöne Gerüchte breit. Nun spricht Marco über eine sehr schwere Zeit in seinem Leben!

Die letzten Jahre, die er mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter durchlebt hatte, gingen nicht spurlos an dem 49-Jährigen vorbei. In einer Podcast-Folge von „book:deluxe – Der Büchertalk mit Bärbel Schäfer“ gesteht der Ex-RTL-Moderator: „Menschen, die zu der Zeit mit mir gearbeitet haben, haben wahrscheinlich gedacht, was ist mit dem eigentlich los? Warum ist der so dünnhäutig?" Er berichtet über eine "ganz schlimme Zeit" und habe sich nach Berichterstattungen über sein Verhalten oft gedacht: „Wenn ihr wüsstet, wie zerrissen meine Seele gerade ist."

Im Jahr 2015 war bei Marcos Mutter die unheilbare und wesensverändernde Erbkrankheit Chorea Huntington diagnostiziert worden. Unter den Begleiterscheinungen der Erkrankung litt der Moderator sehr. Nach und nach wurde seine Mutter ihm gegenüber aggressiver und sei ihn stark angegangen.

Anzeige

Getty Images Marco Schreyl, Moderator

Anzeige

Getty Images Marco Schreyl im Juli 2020

Anzeige

United Archives GmbH Marco Schreyl 2007 am DSDS-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de